Cair setelah Lebaran, Simak Cara Cek Bansos di Cekbansos.kemensos.go.id

Bisnis.com, SOLO - Setelah lebaran, beberapa masyarakat akan mendapatkan THR dari pemerintah berupa pencairan bansos.

Pemerintah dikabarkan akan segera mencairkan bantuan sosial pada bulan April 2023 ini. Buat kamu yang belum dapat sebelum lebaran, kemungkinan bansos kamu akan cair setelah lebaran.

Sebelumnya, pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) untuk 21 juta kepala keluarga (KK) tidak mampu pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Lebaran 2023.

Penerima bansos lebaran tersebut akan menerima 10 kg beras bantuan dari pemerintah. Bantuan akan langsung disalurkan melalui lembaga terkait.

Selain berupa beras, bansos yang juga cukup ditunggu kedatangannya adalah PKH.

Bansos PKH akan diberikan untuk beberapa kategori, termasuk ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia dan sebagainya.

Ibu hamil dan usia dini Rp3 juta per tahun, siswa SD menerima Rp900 ribu per tahun, siswa SMP menerima Rp1,5 jura per tahun, siswa SMA mendapat Rp2 juta per tahun.

Selain bansos PKH, adapula bansos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Progam Indonesia Pintar (PIP), KIS PBI, BLT Dana Desa, dan Prakerja.

Buat kamu yang belum mendapatkan bansos pada bulan April ini, kamu bisa cek daftar penerimanya dengan cara berikut ini.

Cara cek penerima bansos:

1. Buka laman website https://cekbansos.kemensos.go.id/

2. Jika telah berada di laman cekbansos.kemensos.go.id, maka masukan wilayah penerima manfaat berupa; Provinsi, Kab/Kota, Kecamatanm dan Desa.

3. Isi data wilayah penerima manfaat

4. Masukan nama penerima manfaat harus sesuai dengan data yang tertera di e-KTP atau Dukcapil.

5. Ketik huruf kode chapta

6. Setelah itu tinggal klik 'Cari Data'

7. Maka sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat jika data tersebut terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak.

