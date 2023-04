Ditjen Bina Marga Berlakukan Contraflow di Tol Jakarta-Bogor

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melakukan rekayasa lalu lintas Contraflow di ruas tol Jakarta-Bogor dan Jakarta Cikampek menyusul padatnya lalu lintas mudik Lebaran, pada Minggu (23/4/2023).

Menurut laporan di lapangan, untuk ruas Tol Jakarta-Cikampek di Cikarang pusat km 37-40 arah Cikampek terpantau padat.

Sementara itu, pantauan terakhir pada pukul 11.22 WIB, di Dawuan untuk km 47-61 sedang diberlakukan lajur contraflow dari Karawang Barat menuju Cikampek utama.

"Tol Jakarta-Cikampek, Cikarang pusat km 37 - 40 arah Cikampek terpantau padat kendaraan dikarenakan kepadatan volume lalu lintas. Hati-hati di Dawuan km 47- 61 sedang ada lajur Contraflow dari arah Karawang Barat menuju Cikampek utama di lajur kanan," katanya.

Pihak Bina Marga menjelaskan untuk ruas Tol Jakarta-Bogor setelah gerbang tol Ciawi 1 diberlakukan lajur contraflow.

"Untuk tol Jakarta-Bogor, setelah gerbang tol Ciawi 1 km 44 -46 arah Sukabumi masih diberlakukan lajur contraflow," lanjutnya.

Selanjutnya untuk ruas jalan non tol Ciawi- Sukabumi informasi lalu lintas terkini dari PPK 5.3 dari Provinsi Jawa Barat di ruas Ciawi Puncak dari simpang Gadog dan pasar angin arah Puncak diberlakukan one way.

"Untuk menghindari kemacetan di Ciawi Benda tepatnya di cikretek depan posko Siaga Saptataruna PPK 5.3 lalu lintas arah Sukabumi terpantau padat," tambahnya.

Sementara itu, untuk di ruas Puncak-Cianjur tepatnya di Cugenang depan Posko Siaga Saptataruna, PPK 5.3 terpantau ramai lancar di kedua arah.

Pihaknya menginformasikan untuk ruas tol Cileunyi-Sumedang- Dawuan dibuka mulai pukul 6.00 sampai 15.00 WIB, dan untuk tol Cisemdawu, sampai saat ini tidak berlaku ganjil genap.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :