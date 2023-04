Intip Tiga Proyek Infrastruktur yang Dibawa Sri Mulyani dari Amerika dalam Program MCC

Bisnis.com, JAKARTA - Pekan lalu (15/4/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan Indonesia Indonesia mendapat hibah dari Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui program Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC). Hibah melawan proyek The Belt and Road Initiative atau jalan sutera baru China ini memberikan dana hibah sebesar US$649 juta atau setara Rp9,59 triliun.

Pemberian dana hibah tersebut merupakan kali kedua, sejak pertama kali diberi kepercayaan pada 2013-2018 lalu. Lalu apa saja proyek yang dibangun dalam pembiayaan hibah dari Amerika Serikat ini?

Berikut adalah tiga proyek dari MCC 2023 untuk infrastruktur dan pendanaan di Indonesia :

1. Proyek ATLAS

Proyek ini akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kota di lima provinsi untuk mengembangkan kapasitas pemerintah daerah dan pedoman investasi, menciptakan cetak biru untuk perencanaan dan persiapan infrastruktur yang lebih baik di tingkat kota di seluruh negeri.

Fokus dari investasi ini meliputi lima provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau dan Bali. Pendanaan ini bertujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi infrastruktur transportasi serta meningkatkan aksesibilitas layanan transportasi bagi perempuan dan penumpang penyandang disabilitas, menghasilkan penghematan waktu bagi komuter, meningkatkan penggunaan moda transportasi umum, dan mengurangi kemacetan lalu lintas dan emisi.

Proyek ini juga akan mendukung rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Indonesia dengan berfokus pada proyek infrastruktur transportasi net zero.

2. Pengembangan pasar keuangan

Proyek ini akan meningkatkan pasar keuangan Indonesia guna memiliki kebutuhan infrastruktur yang sangat besar di seluruh kepulauannya yang luas.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, yang diperkirakan mencapai US$1,5 triliun dolar.Proyek FMD bertujuan untuk bekerja sama dengan pemberi pinjaman dan sektor swasta untuk memanfaatkan pembiayaan hibah dan mengurangi risiko serta mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi, sejalan dengan Strategi Pengembangan Pasar Keuangan Pemerintah Indonesia dan Kemitraan Transisi Energi Adil multilateral.

Proyek FMD bertujuan untuk mencapai penutupan keuangan pada sekitar 10 transaksi perintis, termasuk instrumen utang daerah dan obligasi hijau, yang kemudian dapat direplikasi di seluruh negara. Proyek ini akan menciptakan peluang bagi pemberi pinjaman baru, khususnya pemberi pinjaman Indonesia, untuk berinvestasi dalam infrastruktur transportasi, membuat pasar lebih kompetitif dan semakin cepat.

3. MSME Finance Project

UMKM akan menjadi prioritas utama sebab 99 persen dari semua perusahaan di Indonesia adalah UMKM, sehingga penting mendapatkan akses ke kredit akuntansi meskipun memiliki batas yakni 21,3 persen dari semua pinjaman bank.

Berinvestasi pada UMKM memiliki banyak dampak, karena pertumbuhan UMKM tidak hanya secara langsung meningkatkan pendapatan pemilik usaha tetapi memiliki potensi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Proyek pembiayaan UMKM juga akan menjadi percontohan fasilitas keuangan inklusif gender untuk meningkatkan pinjaman yang diberikan kepada UMKM milik perempuan sambil memperkuat keseluruhan data keuangan dan teknis pemerintah tentang UMKM untuk memungkinkan pembuatan kebijakan yang lebih berbasis bukti dan berbasis data.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :