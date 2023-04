H-2 Lebaran, 38.500 Tiket KA Bandara Yogyakarta dan Medan Ludes Terjual!

Bisnis.com, JAKARTA - KAI Bandara Yogyakarta dan Medan mencatat penjualan tiket kereta bandara mencapai 38.500 sampai dengan Kamis (20/4/2023) atau dua hari menjelang Lebaran 2023.

Direktur Utama Railink, Porwanto Handry, menyebut jumlah tersebut masih didominasi oleh KAI Bandara Yogyakarta yang tercatat mencapai 31.500 penumpang sampai hari ini.

“Penjualan tiket meningkat sejak H-7 sampai H-2 hari ini, sebanyak 24.000 tiket YIA Reguler dan 7.500 untuk YIA Xpress di Yogyakarta,” kata Porwanto dalam keterangannya, Kamis (20/4/2023).

Kemudian, untuk KAI Bandara Medan, sampai dengan hari ini, Kamis (20/4/2023) telah terjual sejumlah 7000 tiket.

Porwanto mengatakan kenaikan jumlah penumpang terjadi karena melihat praktisnya kegunaan KAI Bandara ini untuk sampai ke bandara tanpa adanya hambatan seperti macet dan lainnya.

“Harapan saya masyarakat semakin menyadari solusi praktis tanpa macet ke Bandara hanya dengan naik KA Bandara yang praktis, mudah,murah, nyaman dan aman," ujarnya.

Diketahui, untuk harga tiket KA Bandara YIA Reguler Rp20.000 per orang, YIA Xpress Rp50.000 per orang. Lalu, Rp50.000 per orang berlaku promo group minimal 3 orang untuk KA Bandara Medan.

