One Way KM 72 Cikampek - GT Kalikangkung Berlanjut hingga 20 April 12.00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. melaporkan rekayasa lalu lintas one way di KM72 Cikampek jalan Tol Cipali-Palimanan (Cipali) hingga Gerbang Tol (GT) Kalikangkung KM414 Jalan Tol Batang-Semarang dilanjutkan hingga Kamis (20/4/2023).

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga, Lisye Octaviana, mengatakan perpanjangan one way dilakukan atas diskresi kepolisian yang mempertimbangkan kenaikan data volume lalu lintas kendaraan.

"Perpanjangan rekayasa lalu lintas one way diperkirakan akan berakhir pada Kamis, 20 April 2023, pukul 12.00 WIB," kata Lisye dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (20/4/2023).

Adapun, kenaikan volume kendaraan di ruas tol ini terjadi dari arah Jakarta menuju ke arah Timur yang terpantau melalui CCTV, laporan petugas kepolisian di lapangan, dan prediksi peningkatan lalu lintas yang masih akan berlanjut hingga pagi hari.

Mulanya, rekayasa lalu lintas one way yang dijadwalkan dapat selesai pada Rabu (19/04/2023) pukul 24.00 WIB, namun kepolisian memutuskan untuk masih akan terus dilanjutkan atas diskresi Kepolisian.

"Saat ini one way diberlakukan dari Km 72 Cikampek s.d Km 414 GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang," ujarnya.

Sistem one way dapat kembali diperpanjang kembali jika pada periode waktu tiga jam sebelum jadwal pengakhiran tersebut masih terdapat peningkatan volume lalu lintas yang signifikan dari Jakarta ke arah Timur.

Di sisi lain, pada Kamis (20/4/2023) pukul 03.35, Jasa Marga menyampaikan sistem one way tengah berlaku dari GT Cikampek 70 hingga Bawen KM 442. Hal ini dikarenakan kepadatan yang mengular dari Tol Jakarta-Cikampek Bekasi Timur KM18 hingga ke ruas tol Semarang.

VP Corporate Secretary and Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, mengatakan kondisi tersebut dilakukan guna mengurai peningkatan volume lalu-lintas kendaraan yang melalui ruas jalan Tol Semarang Seksi A,B,C yang berlaku atas diskresi dari pihak Kepolisian lakukan rekayasa lalu-lintas one way lokal.

"One way lokal yang diberlakukan sejak pukul 17.08 WIB ini dibuka dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang hingga KM 443 Gerbang Tol Bawen Jalan Tol Semarang-Solo," jelasnya.

Dengan dibukanya one way lokal ini, pengguna jalan dari arah Jakarta yang menuju arah Jawa Tengah dapat menggunakan jalur one way dari KM 72 Cikampek Jalan Tol Cikopo-Palimanan menerus hingga KM 443 Gerbang Tol Bawen Jalan Tol Semarang-Solo.

PT JTT mengimbau pengguna jalan agar mengantisipasi perjalanan, memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan serta membawa bekal untuk menghindari kerumunan atau kepadatan di rest area.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :