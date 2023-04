Mudik Lebaran, Tol Cikampek Berlakukan Contra Flow Pagi Ini

Bisnis.com, JAKARTA - Tol Jakarta-Cikampek telah dilakukan skema rekayasa lalu lintas Contra Flow pada pagi ini untuk mencegah kepadatan kendaraan selama mudik Lebaran 2023.

"Situasi terkini arus lalu lintas di Ruas Tol Jakarta-Cikampek KM 47+200 Karawang Barat arah KM 72 Cikampek Utama saat ini diterapkan rekayasa contraflow," tulis akun Twitter Polda Metro Jaya, dikutip Rabu (19/4/2023).

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan jadwal rekayasa lalu lintas untuk mencegah kepadatan saat arus mudik Lebaran 2023.

Skema One Way diterapkan untuk arus mudik mulai dari Cikampek (KM 72) sampai dengan Gerbang Tol Kalikangkung (KM 414). Mulai kemarin, pukul 14.00 WIB mulai diberlakukan jalan satu arah (one way) hingga hingga rencananya pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, untuk skema Contra Flow berlaku pada waktu yang sama dengan One Way, tetapi mulai dari KM 47 Karawang Barat hingga KM 72 Cikampek.

Terakhir, penerapan skema Ganjil - Genap diberlakukan serentak mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 414 (Gerbang Tol Kalikangkung).

Berikut jadwal One Way, Contra Flow dan Ganjil Genap di Tol untuk arus mudik Lebaran periode 19-21 April 2023.

Jadwal One Way Mudik Lebaran 2023

19 April 2023 pukul 08.00-24.00

20 April 2023 pukul 08.00-24.00

21 April 2023 pukul 08.00-24.00

Jadwal Contra Flow Mudik Lebaran 2023

19 April 2023 pukul 08.00-24.00

20 April 2023 pukul 08.00-24.00

21 April 2023 pukul 08.00-24.00

Jadwal Ganjil Genap di Tol Mudik Lebaran 2023

19 April 2023 pukul 08.00-24.00

20 April 2023 pukul 08.00-24.00

21 April 2023 pukul 08.00-24.00

