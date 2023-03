AS Bakal Bebankan Bank Besar untuk Tutupi Kerugian SVB

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga penjamin simpanan Amerika Serikat, Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) tengah mengajukan 'biaya penilaian khusus' dengan membebankan utamanya kepada bank besar untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank yang diperkirakan sekitar US$23 miliar.

FDIC sebagai lembaga independen di bawah Kongres, FDIC akan menerapkan biaya penilaian khusus untuk menyelamatkan situasi krisis yang disebabkan oleh rentetan kasus kebangkrutan perbankan di AS. Pemungutan akan dilakukan mulai Mei, seperti dilaporkan Bloomberg pada Kamis (30/3/2023).

Salah satunya dengan cara mengalihkan beban yang lebih banyak kepada lembaga keuangan dengan skala lebih besar. Hal itu dinilai sebagai solusi politis yang paling memungkinkan. Bank raksasa seperti JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. dan Wells Fargo & Co. kemungkinan bakal ikut memikul beban terbesar.

"Kami akan sangat peka terhadap dampaknya. Kami memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan penilaian itu dengan institusi yang paling diuntungkan secara langsung," ujar Ketua FDIC Gruenberg pada sidang Rabu, ketika ditanya tentang tekanan pada bank komunitas.

Pasalnya, usai merebaknya kabar keruntuhan SVB dan rekan-rekannya, nasabah di bank kecil langsung memindahkan depositonya ke bank besar.

Perlu diketahui, FDIC telah memperkirakan bahwa kebangkrutan SVB akan menimbulkan kerugian US$20 miliar, di luar biaya kerugian yang ditimbulkan oleh Signature Bank senilai US$2,5 miliar.

Namun demikian, anggota senat masih khawatir kebijakan penilaian khusus itu juga akan dibebankan kepada bank komunitas atau bank daerah yang lebih kecil. Mereka menekan para regulator untuk memberi keringanan kepada mereka.

"Saya khawatir jika [nasabah] Arkansas harus menyubsidi deposito SVB dan Signature Bank dan mungkin bank lainnya di masa depan. Apakah bank kecil akan dibebani penilaian khusus itu?," ungkap Senator John Boozman kepada Yellen saat rapat dengar pendapat pekan lalu.

Adapun Senator Patty Murray menekankan bahwa kebanyakan bank kecil melayani nasabah dengan dana minim.

“Anda menciptakan kebutuhan akan penilaian khusus yang akan dikenakan pada bank komunitas yang dikelola dengan baik yang tidak mengambil risiko tersebut,” kata Murray dari Demokrat kepada Yellen.

