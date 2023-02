Redam Gejolak Harga, Bulog Guyur 350 Ton Beras ke Pasar Induk Cipinang

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) menggelontorkan 350 ton beras impor ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur pada Jumat (3/2/2023).

Upaya tersebut dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) atau operasi pasar agar masyarakat bisa membeli beras dengan harga maksimal Rp9.450 per kilogram (kg).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan, operasi pasar tersebut akan disalurkan langsung ke 120 pedagang di PIBC yang sudah terdata di Food Station. Nantinya, pedagang dapat membeli beras dari Bulog yang berada di gudang Food Station dengan harga di bawah harga eceran tertinggi (HET) sehingga diharapkan harga beras di pasaran dapat turun.

"Kami berkolaborasi dengan pedagang di Pasar Induk Beras Cipinang. Mereka akan menjual dengan harga Rp8.900 per kg. Per kemarin, sudah ada yang menjual Rp8.800 per kg karena tahu beras dari Bulog banyak dan harus terdistribusi ke masyarakat," ujar pria yang kerap disapa Buwas itu di gudang Food Station, Pulogadung, Jakarta Timur, Jumat (3/2/2023).

Buwas mengatakan, Bulog masif melakukan operasi pasar kepada pedagang beras. Pada kegiatan SPHP hari ini saja, tutur Buwas, Bulog menggelontorkan 10.000 ton beras impor ke seluruh Indonesia. Hasilnya, harga beras medium mulai menunjukkan tren penurunan harga.

"Harga di PIBC atau di Jakarta atau website [Food Station], seminggu lalu ada di angka Rp10.375 per kg. Sekarang setiap hari terjadi penurunan Rp25 per kg. Hari ini sudah Rp10.225 per kg," ucapnya.

Dia berharap dalam beberapa pekan ke depan harga beras medium bisa kembali ke level harga di bawah Rp9.000 per kg.

“Sehingga masyarakat bisa akan membeli dengan harga maksimal Rp9.450 per kg," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Pamrihadi Wiraryo mengungkapkan, harga beras medium di Pasar Induk Beras Cipinang mencapai Rp10.225 per kg, sudah di atas harga eceran tertinggi yang sebesar Rp9.450 per kg.

Menurutnya, harga beras makin meroket menjelang akhir 2022 dan pada awal 2023 stok di Food Station menipis. Dia berharap dengan masuknya beras Bulog, stok beras di PIBC bakal bertambah hingga 30.000 ton.

"Saat ini, sudah masuk sekitar 175 ton dan akan ditambah lagi sore ini 175 ton sehingga menjadi 350 ton dari Bulog. Targetnya adalah beras Bulog yang dititipkan di sini plus pengiriman-pengiriman, stok di Pasar Induk Beras Cipinang menjadi 30.000 ton," katanya.

