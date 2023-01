Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ini Profil dan Rekam Jejak Sri Mulyani

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati muncul sebagai kandidat pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yang jabatannya akan berakhir pada Mei 2023.

Saat ini, Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 2016 atau sejak kepemimpinan pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebelumnya, perempuan kelahiran Lampung, 26 Agustus 1962, tersebut juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2005.

Selain Sri Mulyani, muncul beberapa nama lainnya, di antaranya Purbaya Yudhi Sadewa yang saat ini merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI, juga Perry yWarjiyo ang berpotensi kembali terpilih.

Nama mantan Menteri Keuangan periode 2014-2016 Bambang Brodjonegoro serta Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad juga digadang-gadang menjadi pengganti Perry Warjiyo.

Profil lengkap Sri Mulyani

Melansir dari laman resmi Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menamatkan pendidikan serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986) dan melanjutkan sekolahnya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat.

Dirinya mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu dia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics pada 1992.

Sebelum terjun dalam kabinet pemerintahan, Sri Mulyani merupakan spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja. Dirinya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

Mulai pada 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group).

Pada 21 Oktober 2004, istri dari Tonny Sumartono tersebut mendapatkan penugasan pertama di Kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Belum genap 12 bulan menduduki jabatan pertama di kabinet, Ibu Ani, sapaan akrabnya, dilantik menjadi Menteri Keuangan oleh Presiden keenam Indonesia, SBY.

Berkat kepiawaiannya dalam memimpin perbendaharaan negara, dia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura. Dirinya uga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada 2008.

Anak ketujuh dari 10 bersaudara tersebut juga pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian usai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI).

