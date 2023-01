Bali Kalahkan London dan Paris, Peringkat Kedua Destinasi Terpopuler TripAdvisor 2023

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Bali menempati posisi kedua sebagai destinasi terpopuler di dunia dalam penghargaan Travelers Travelers’ Choice Best of the Best 2022 oleh situs perjalanan TripAdvisor. Prestasi tersebut mendapatkan apresiasi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno, apalagi Bali berhasil mengalahkan London dan Paris.

Indikator penilaian situs perjalanan ini didasarkan pada kualitas dan kuantitas ulasan selama periode November 2021 hingga Oktober 2022.

“Bali naik dua peringkat, dari peringkat keempat pada 2022 menjadi peringkat kedua pada 2023, berhasil mengalahkan London di peringkat ketiga dan Paris di peringkat kelima,” kata Sandiaga dikutip Kamis (26/1/2023).

Dengan prestasi tersebut, Bali mendapatkan tugas untuk menjadi pengumpan bagi lima destinasi super prioritas yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, serta Likupang di Sulawesi Utara. Sandi berharap, destinasi lainnya di Indonesia dapat berkembang mengikuti Bali.

Berdasarkan pantauan Bisnis di laman resmi TripAdvisor, Bali masih bertengger di posisi sejak 2021 untuk kategori Asia diikuti New Delhi di India, Phuket di Thailand, Hanoi di Vietnam, dan Bangkok, Thailand. Adapun Jakarta menempati posisi kesepuluh untuk kategori destinasi terpopuler di Asia.

Kemudian untuk peringkat dunia, posisi pertama ditempati oleh Dubai, yang diikuti oleh Bali, London, Roma dan Paris.

Berikut daftar lengkap 25 destinasi terpopuler di dunia versi TripAdvisor 2023:

Dubai, Uni Emirat Arab Bali, Indonesia London, Inggris Roma, Italia Paris, Prancis Cancun, Meksiko Kreta, Yunani Marakesh, Maroko Republik Dominika Istanbul, Turki Playa del Carmen, Meksiko Barcelona, Spanyol New Delhi, India Hurghada, Mesir Madrid, Spanyol Phuket, Thailand Hanoi, Vietnam Kairo, Mesir Florence, Italia Lisbon, Portugal Edinburgh, Inggris Bangkok, Thailand New York City, New York Doha, Qatar Rio de Janeiro, Brasil

