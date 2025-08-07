Bisnis Indonesia Premium
Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Presiden Prabowo memerintahkan perhelatan MotoGP di Mandalika dan F1 Powerboat di Danau Toba dilanjutkan untuk mendongkrak pariwisata.
Dany Saputra
Dany Saputra
Kamis, 7 Agustus 2025 | 10:01
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan piala kepada pemenang MotoGP Mandalika pada Minggu (29/9/2024)/Setpres
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan piala kepada pemenang MotoGP Mandalika pada Minggu (29/9/2024)/Setpres

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto disebut memberikan perhatian dan arahan khusus terkait dengan sektor pariwisata. Beberapa di antaranya untuk melanjutkan perhelatan MotoGP dan F1 Powerboat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Presiden menaruh perhatian khusus terhadap pariwisata.

Salah satu arahan Prabowo adalah untuk memberikan kemudahan masuknya wisatawan regional maupun internasional untuk berkunjung ke daerah-daerah pariwisata.

"Tadi beliau mengarahkan agar pelabuhan-pelabuhan internasional, pelabuhan udara, di tempat destinasi wisata agar diberi kemudahan, agar pesawat regional maupun internasional bisa masuk," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025). 

Kemudian, Prabowo juga meminta agar perhelatan MotoGP Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit agar dilanjutkan. Begitu pula dengan penyelenggaraan F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara. 

Adapun Prabowo juga memberikan arahan ihwal perekonomian di semester II/2025, khususnya setelah ekonomi tumbuh 5,12% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Airlangga mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asean maupun G20. Prabowo, terangnya, meminta agar pemerintah mendorong daya saing dengan mempermudah perizinan berusaha. 

"Pemerintah telah mengeluarkan PP yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik," terangnya. 

Selain itu, pemerintah pada paruh kedua 2025 akan menyalurkan berbagai stimulus dan insentif untuk menggerakkan perekonomian masyarakat seperti KUR perumahan dan FLPP, perpanjangan PPN DTP 100%, serta program untuk Natal dan Tahun Baru. 

"Dan juga pemerintah mendorong sektor-sektor padat karya untuk bisa mengakselerasi produksinya sampai dengan akhir tahun ini," terangnya.

Penulis : Dany Saputra
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

