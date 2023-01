Kekayaan Melesat 7,44 Persen, Low Tuck Kwong Kian Kangkangi Hartono Bersaudara di Daftar Orang Terkaya RI

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Low Tuck Kwong kian memantapkan namanya sebagai orang paling kaya di RI pada awal tahun 2023 ini.

Hal tersebut lantaran kekayaannya melonjak 7,44 persen jika dibandingkan akhir tahun 2022 lalu.

Per Jumat, 21 Januari 2023, kekayaan low Tuck Kwong menjadi US$ 30,3 miliar atau sekitar Rp 457,31 triliun menurut Forbes.

Kekayaan pria kelahiran Singapura tersebut kian meninggalkan total kekayaan yang dimiliki oleh Hartono bersaudara yang tak mencapai angka 30 miliar dollar.

Masih dilansir dari sumber yang sama, R. Budi Hartono memilimi kekayaan US$ 22,4 miliar per 21 Januari 2023, sementara kekayaan Michael Hartono berada di angka US$ 21,5 miliar.

Sebagai informasi, Hartono bersaudara memuncaki daftar orang terkaya RI selama bertahun-tahun, namun sejak akhir tahun lalu, posisi mereka disalip Low Tuck Kwong.

Memang, peningkatan harga kekayaan Low Tuck Kwong ini benar-benar drastis. Sebab pada awal tahun 2022 lalu, ia hanya memiliki total harta kekayaan sebesar US$ 3,7 miliar.

Namun seiring dengan perkembangan saham saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN), harta Low Tuck Kwong kian bertambah.

Berikut 10 orang terkaya menurut Forbes per Jumat, 21 Januari 2023:

1. Low Tuck Kwong US$ 30,3 miliar

2. R.Budi Hartono US$ 22,4 miliar

3. Michael Hartono US$ 21,5 miliar

4. Sri Prakash Lohia US$ 8,0 miliar

5. Prajogo Pangestu US$ 5,4 miliar

6. Chairul Tanjung US$ 5,1 miliar

7. Tahir & Famiy US$ 4,3 miliar

8. Djoko Susanto US$ 4,2 miliar

9. Theodore Rachmat US$ 3,2 miliar

10 Martua Sitorus US$ 3,2 miliar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :