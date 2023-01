UE Siap Perbesar Pendanaan Teknologi Bersih untuk Lawan Kebijakan AS

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan bahwa Uni Eropa harus mengesahkan undang-undang baru untuk mempercepat investasi dalam teknologi bersih.

Hal ini disampaikannya dalam pidato di World Economic Forum di Davos, Swiss, Selasa (17/1/2023). UU tersebut juga akan meningkatkan pendanaan untuk transisi energi sebagai respons terhadap UU iklim Amerika Serikat yang dikhawatirkan mensubsidi perusahaan-perusahaan Amerika secara tidak adil.

“Agar industri Eropa tetap menarik, ada kebutuhan untuk bersaing dengan penawaran dan insentif yang saat ini tersedia di luar Uni Eropa,” kata Ursula seperti dilansir Bloomberg, Rabu (18/1/2023).

Dia mengatakan, pendanaan Uni Eropa perlu ditingkatkan guna menghindari fragmentasi pasar tunggal dan untuk mendukung transisi teknologi bersih.

Menurutnya, sebagai bagian dari Green Deal Industrial Plan yang baru, Uni Eropa harus menyesuaikan sementara aturan bantuan negaranya untuk membuatnya lebih cepat dan lebih sederhana dari perhitungan hingga persetujuan, serta menambahkan bahwa model keringanan pajak adalah sebuah pilihan.

Rencananya Uni Eropa membuka pintu pendanaan untuk produksi proyek teknologi bersih tertentu dengan ‘Net-Zero Industry Act’, mirip dengan Chips Act tahun lalu.

Para pemimpin Uni Eropa khawatir UU Pengurangan Inflasi AS, yang mencakup insentif untuk perusahaan energi terbarukan, mendiskriminasi perusahaan Eropa dan dapat menarik investasi ke AS.

Para pemimpin ini akan bertemu di Brussel bulan depan untuk membahas tanggapan, dengan beberapa mendorong pendekatan ‘Made in Europe’ untuk membantu meningkatkan perusahaan domestik.

Di sisi lain, Perdana Menteri Belgia Alexander De Croo pada Selasa memperingatkan agar tidak melonggarkan aturan bantuan negara Uni Eropa sebagai tanggapan atas undang-undang iklim AS.

“Jawabannya tidak akan pernah bahwa kita akan melonggarkan aturan bantuan negara karena itu akan menjadi perlombaan siapa yang memiliki kantong terdalam, dan menurut definisi, Jerman memiliki kantong lebih dalam daripada Belgia,” katanya dalam diskusi panel di Davos.

De Croo, yang pekan lalu menuduh AS mencoba memikat industri hijau melintasi Atlantik, mengubah nadanya dan memuji Washington karena menempatkan dana yang signifikan di balik transisi energi bersih. "Welcome to the club," katanya.

Von der Leyen juga menyerukan tanggapan yang lebih kuat terhadap upaya China dalam meningkatkan inovasi dan manufaktur teknologi bersih, dan langkah-langkah termasuk subsidi domestik yang besar dan membatasi akses pasar untuk perusahaan Uni Eropa.

“Kita masih perlu bekerja dan berdagang dengan China, terutama dalam hal transisi ini,” kata Von der Leyen, dengan mengatakan bahwa “kita perlu memfokuskan kembali pendekatan kita pada pengurangan risiko daripada pemisahan”.

"Kami tidak akan ragu untuk membuka penyelidikan jika kami menganggap bahwa pengadaan kami, atau pasar lain, terdistorsi oleh subsidi semacam itu,” tambahnya.

Pejabat Uni Eropa menjadi semakin skeptis tentang AS yang menawarkan konsesi besar apa pun atas undang-undang iklimnya untuk menguntungkan perusahaan Eropa.

Beberapa masih berharap untuk perubahan pada Maret yang memungkinkan bahan baku baterai memenuhi syarat di bawah undang-undang AS, tetapi pejabat telah mengakui bahwa jumlah subsidi akan sulit untuk melawan perubahan apa pun yang dibuat.

