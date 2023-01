Harga Pangan 16 Januari 2023: Harga Beras, Cabai dan Gula Naik!

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan mulai dari beras, cabai, daging ayam hingga gula konsumsi mengalami kenaikan pada hari ini, Senin (16/1/2023).

Dilansir Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Senin (16/1/2023) pukul 10.25 WIB, harga beras premium naik 1,52 persen dibanding minggu sebelumnya jadi Rp13.350 per kilogram (kg). Harga beras medium juga naik 0,69 persen jadi Rp11.670 per kg.

Kemudian, harga kedelai naik 0,40 persen jadi Rp14.960 per kg, sedangkan harga bawang merah naik 0,56 persen jadi Rp38.000 per kg.

Selanjutnya, harga bawang putih bonggol naik 0,11 persen jadi Rp27.100 per kg, harga cabai merah keriting naik 0,71 persen dan harga daging sapi naik 0,52 persen jadi Rp136.070 per kg.

Adapun, harga daging ayam ras naik 0,14 persen jadi Rp35.220 per kg dan harga telur ayam naik 0,69 persen jadi Rp29.340 per kg.

Harga gula konsumsi juga naik 0,21 persen jadi Rp14.370 per kg, jagung peternak naik 2,12 persen jadi Rp5.770 per kg, dan ikan kembung naik 1,92 persen jadi Rp40.320 per kg.

Sementara itu, harga pangan yang turun di antaranya tepung terigu curah turun 0,54 persen jadi Rp11.080 per kg. Kemudian, harga minyak goreng curah turun 0,74 persen jadi Rp14.670 per kg.

Selanjutnya, harga ikan bandeng turun 1,41 persen jadi Rp34.960 per kg, ikan tongkol turun 1,81 persen jadi Rp36.880 per kg dan minyak goreng kemasan sederhana turun 0,79 persen jadi Rp17.680 per kg.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengklaim harga pangan pada awal 2023 relatif stabil. Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, merujuk pada data yang dihimpun dari Asosiasi Produsen dan Panel Harga Pangan Bapanas.

Tercatat harga sejumlah komoditas yang sempat naik seperti cabai rawit merah, cabai merah keriting, dan telur berangsur mengalami penurunan.

"Kita pastikan pantau terus baik melalui sistem Panel Harga Pangan maupun secara langsung dengan berkoordinasi bersama teman-teman asosiasi petani, peternak, dan pedagang,” kata Arief.

Dia menyebut berdasarkan data Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI), harga cabai per 2 Januari 2023 di tingkat produsen berangsur turun dibanding 1 Januari lalu.

Harga cabai rawit merah rata-rata mengalami penurunan sekitar Rp 13.000 hingga Rp 17.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah varian Ori 212 yang sebelumnya Rp 62.000 per kilogram, turun menjadi Rp 45.000 per kilogram.

