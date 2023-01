Harga Pangan 9 Januari: Cabai Merah dan Bawang Putih Masih Tinggi

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Beberapa bahan pangan seperti bawang putih, cabai rawit merah, cabai merah besar, hingga telur ayam masih mengalami kenaikan harga di rata-rata pasar se-Indonesia.

Dilansir dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Senin (9/1/2023), harga bawang putih naik 2,03 persen dibandingkan kemarin jadi Rp27.700 per kilogram (kg), cabai merah besar naik 1,7 persen jadi Rp35.900 per kg, dan cabai rawit merah naik 1,1 persen jadi Rp63.759 per kg.

Selanjutnya, gula pasir naik 5,12 persen jadi Rp15.150 per kg, minyak goreng kemasan merk 1 naik jadi Rp21.500 per kg, minyak goreng kemasan merk 2 naik 1,91 persen jadi Rp18.650 per kg, dan telur ayam naik 0,85 persen jadi Rp29.600 per kg.

Adapun, bahan pokok lainnya mengalami penurunan, seperti bawang merah turun 0,4 persen jadi Rp36.900 per kg, cabai merah keriting turun 7,55 persen jadi Rp36.750 per kg, cabai rawit hijau turun 8,46 persen jadi Rp46.500 per kg, daging ayam ras turun 3,13 persen jadi Rp34.050 per kg, minyak goreng curah turun 5,84 persen jadi Rp13.700 per kg, dan daging sapi turun 6,07 persen jadi Rp125.400 per kg.

Sementara itu, beras juga mengalami penurunan dibandingkan kemarin seperti beras kualitas medium I turun 6,1 persen jadi Rp11.550 per kg, beras kualitas super I turun 7,09 persen jadi Rp12.450 per kg, dan beras kualitas bawah I turun 5.96 persen jadi Rp10.250 per kg.

Dalam sepekan terakhir pada 1-8 Januari 2023, harga sejumlah komoditas pangan mulai mengalami penurunan di rata-rata pasar se-Indonesia.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Minggu (8/1/2023), harga bawang putih turun 0,30 persen jadi Rp26.500 per kg. Kemudian, harga daging ayam ras turun 0,36 persen jadi Rp35.610 per kg, harga telur ayam ras turun 0,37 persen jadi Rp29.380 per kg, harga gula konsumsi turun 0,14 persen jadi Rp14.300 per kg, dan harga tepung terigu turun 0,09 persen jadi Rp11.200 per kg.

Selanjutnya, harga beras premium turun 0,08 persen jadi Rp13.100 per kg, harga beras medium tetap di Rp11.520 per kg, harga kedelai impor turun 0,13 persen, dan harga daging sapi turun 0,12 persen jadi Rp135.230 per kg.

Adapun, harga ikan tongkol turun 0,30 persen jadi Rp36.610 per kg dan harga ikan bandeng turun 2,38 persen jadi Rp35.310 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah naik 0,28 persen jadi Rp14.560 per kg, harga cabai merah keriting naik 1,30 persen jadi Rp38.130 per kg, harga cabai rawit merah naik 0,74 persen jadi Rp60.050 per kg, dan harga bawang merah naik 0,33 persen jadi Rp36.390 per kg.

