Harga Pangan Sepekan: Harga Beras, Telur dan Gula Kompak Turun!

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam sepekan terakhir pada 1-8 Januari 2023, harga sejumlah komoditas pangan mulai mengalami penurunan di rata-rata pasar se-Indonesia.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (8/1/2022), harga bawang putih turun 0,30 persen jadi Rp26.500 per kilogram (kg).

Kemudian, harga daging ayam ras turun 0,36 persen jadi Rp35.610 per kg, harga telur ayam ras turun 0,37 persen jadi Rp29.380 per kg, harga gula konsumsi turun 0,14 persen jadi Rp14.300 per kg, dan harga tepung terigu turun 0,09 persen jadi Rp11.200 per kg.

Selanjutnya, harga beras premium turun 0,08 persen jadi Rp13.100 per kg, harga beras medium tetap di Rp11.520 per kg, harga kedelai impor turun 0,13 persen dan harga daging sapi turun 0,12 persen jadi Rp135.230 per kg.

Adapun, harga ikan tongkol turun 0,30 persen jadi Rp36.610 per kg, dan harga ikan bandeng turun 2,38 persen jadi Rp35.310 per kg.

Sementara itu, harga minyak goreng curah naik 0,28 persen jadi Rp14.560 per kg, harga cabai merah keriting naik 1,30 persen jadi Rp38.130 per kg, harga cabai rawit merah naik 0,74 persen jadi Rp60.050 per kg dan harga bawang merah naik 0,33 persen jadi Rp36.390 per kg.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan, mengklaim harga pangan pada awal tahun terpantau stabil dan stok aman. Namun, khusus untuk kedelai yang bergantung pada impor masih berada di angka yang tinggi.

“Setelah melalui perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dengan stok bapok yang cukup dan harga stabil, Kementerian Perdagangan akan terus melakukan pemantauan hingga menjelang puasa dan lebaran di seluruh daerah di Indonesia. Secara umum saat ini harga bapok relatif stabil dan stok cukup," kata Mendag dalam keterangan resmi, Sabtu (7/1/2022).

Berdasarkan pantauan di Pasar Pasir Gintung, beras medium Perum Bulog tercatat sebesar Rp9.450 per kilogram (kg), minyak goreng Rp14.000 per liter, telur ayam ras Rp28.000 per kg, bawang merah Rp32.000 per kg, dan bawang putih Rp28.000 per kg, sedangkan untuk komoditas cabai merah keriting Rp45.000 per kg, cabai merah besar Rp45.000 per kg, dan cabai rawit merah Rp70.000 per kg.

Menurutnya, saat ini harga cabai masih tinggi akibat sering terjadinya gagal panen di musim hujan seperti saat ini. Meskipun harga cabai naik, tapi masih dalam batas toleransi.

