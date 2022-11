Ninja Xpress Ingin Tambah Gudang Fulfillment di Surabaya

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ninja Xpress akan menambah gudang fulfillment di Surabaya pada tahun depan sebagai upaya ekspansi perusahaan.

CMO Ninja Xpress Andi Djoewarsa menjelaskan layanan fulfillment ini menyediakan pengelolaan paket dari awal hingga akhir sampai ke pelanggan agar UKM dapat menghemat biaya operasional bisnis. Hal tersebut bisa melengkapi ekosistem layanan dari first-middle-last mile, melalui Ninja Fulfillment.

"Kami berencana untuk menambah gudang Ninja Fulfillment di Surabaya, menyusul Medan dan Makassar, pada tahun depan," ujarnya, Selasa (22/11/2022).

Selama ini, lanjutnya, UKM yang ingin ekspansi dihadapi dengan biaya operasional yang mahal termasuk biaya sewa gudang, pengelolaan stok, pengemasan, hingga pengiriman. Semua proses operasional tersebut dapat menghabiskan waktu lama jika dilakukan sendiri. Belum lagi harus menghadapi komplain pelanggan karena keterlambatan memproses order dan pengiriman.

Saat ini, Ninja melayani gudang Fulfillment berada di MMP Warehouse, Bekasi seluas 2.253 meter2. Menyusul selanjutnya adalah ekspansi di sejumlah wilayah lainnya.

Adapun layanan Ninja Xpress ini menyediakan teknologi manajemen penyimpanan dan inventori dengan akurasi tinggi di atas inventaris barang, memproses pesanan, mengemas barang, dan kemudian mengirimkannya ke 3PL untuk dikirim ke pelanggan. Dengan cara ini, UKM mengeluarkan biaya yang jauh lebih murah karena menghilangkan biaya tetap dan membayar hanya layanan yang digunakan.

Selain menghemat biaya, UKM juga dapat menghemat waktu. Mereka dapat mengecek pemesanan serta inventori kapan pun melalui Client Portal sementara Ninja Fulfillment menangani pekerjaan berat. Dengan mempersingkat waktu alur barang dari ruang penyimpanan ke last mile, Ninja Fulfillment dapat meningkatkan service level agreement (SLA).

Andi menjelaskan layanan ini memproses outbound sekitar satu hingga dua hari. Proses yang dilakukan biasanya adalah pesanan yang telah dikonfirmasi oleh shipper lalu dikirimkan kepada team Ninja fulfilment sebelum jam 4 sore akan diserahkan ke last mile delivery di hari yang sama, sedangkan pesanan yang dibuat setelah jam 4 sore akan diserahkan keesokan harinya.Khusus untuk pesanan instant dan same day delivery dikirimkan dalam waktu tiga jam dengan cut off pukul 00.00.

Terdapat dua jenis layanan Ninja Fulfillment yang fleksibel dan dapat disesuaikan yaitu layanan standar (B2C dan B2B) dan nilai tambah untuk kontrol kualitas penerimaan barang yang lebih ditingkatkan, penghitungan stok real time, bundling package, custom package, hingga labelling.

