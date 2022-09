TikTok Shop Tunjuk Ninja Xpress Jadi Mitra Logistik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok Shop resmi menunjuk Ninja Xpress sebagai mitra logistiknya di Indonesia.

CMO Ninja Xpress Andi Djoewarsa menjelaskan melalui kemitraan ini, transaksi belanja online yang dilakukan pada TikTik Shop Indonesia akan diambil dari penjual, disortir di dalam, dan dikirimkan ke pembeli oleh kurir Ninja Xpress.

Kolaborasi Ninja Xpress dan TikTok Shop Indonesia mempertegas layanan penjemputan dan pengiriman paket yang didedikasikan khusus untuk penjual TikTok Shop di Indonesia. Keduanya bakal mempermudah kinerja operasi dengan cara memberikan pengalaman berjualan dan berbelanja dengan mudah dan lancar kepada kosumen.

Andi melihat bagaimana adaptasi dan perkembangan e-commerce, termasuk di tengah kondisi pandemi. Sehingga perusahaan fokus untuk menghilangkan kerumitan sektor ini dari kebutuhan logistik yang efisien.

“Masuknya Rocket Internet pada 2011 di Asia Tenggara telah menggerakkan gelombang e-commerce, mengakselerasi pertumbuhan Ninja Xpress sejak perusahaan ini didirikan pada 2014,” ujarnya melalui keterangan resmi, Sabtu (10/9/2022).

Sementara itu, salah satu penjual di TikTok Shop Indonesia yang menggunakan Ninja Xpress Ilma Fitri Ramdhani, Manager Operasional Azrina Beauty menjelaskan potensi berjualan di TikTok Shop Indonesia lebih besar karena merupakan aplikasi media sosial plus e-commerce sehingga dapat lebih kreatif dalam membuat konten.

Pengguna aplikasi TikTok dapat langsung membeli produk dengan link keranjang belanja di konten sehingga mereka bisa langsung melakukan pembayaran di dalam platform tersebut. Dengan tingkat penjualan yang tinggi di platform ini, Azrina Beauty dapat menjalin hubungan lebih baik dengan pelanggan.

Sementara itu, Ninja Xpress memastikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru saja ditetapkan pemerintah pada 3 September tidak akan mengganggu jalannya operasional pengiriman. Hingga saat ini manajemen masih mengkaji seberapa besar dampak kenaikan tersebut terhadap biaya operasional.

TikTok Shop adalah marketplace inovatif yang sepenuhnya terintegrasi ke dalam satu platform. Didukung dengan berbagai macam fitur di dalam platform, produk penjual dapat direkomendasikan langsung kepada pengguna TikTok melalui video in-feed, streaming langsung, dan tab etalase produk secara menarik yang ditampilkan pada halaman profil penjual TikTok.

Berdasarkan data We Are Social per April 2022, Indonesia adalah negara kedua dengan jumlah pengguna aktif TikTok sebesar 99,1 juta orang. Pengguna TikTok di Indonesia rata-rata menghabiskan waktu sebanyak 23,1 jam per bulan mengakses TikTok, menjadikan TikTok pasar yang besar untuk dimanfaatkan oleh para UKM.

Pada Agustus 2022, TikTok Shop telah memperkenalkan solusi e-commerce lokal-ke-lokal di enam negara kawasan Asia Tenggara yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Singapura.

