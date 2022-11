MARK Raih Penghargaan CSR dan Perusahaan Terbaik

Bagikan A- A+

Bisnis.com, DELI SERDANG – Pada awal bulan November 2022 ini, emiten cetakan sarung tangan PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) mendapatkan dua penghargaan secara berturut-turut dari IDX Channel bertajuk “Anugerah IDX Channel CSR Award 2022” dan dari Forbes Indonesia sebagai “Best of the Best Companies 2022” dimana MARK menjadi salah satu dari 50 emiten dengan kinerja terbaik di Indonesia versi Forbes Indonesia.

Penghargaan “Anugerah IDX Channel CSR Award 2022” merupakan ajang penghargaan di bidang Corporate Social Responsibility (CSR) yang didasari atas tiga aspek utama dalam penilaian, yaitu aspek kepatuhan (compliance) terhadap ISO 26000 tentang social responsibility, aspek GCG, dan aspek keselarasan program CSR dengan strategi dan daya saing bisnis.

Acara penghargaan diadakan pada Rabu, 9 November 2022 berlokasi di Jakarta. Kategori penghargaan yang diterima adalah “Social Development Intitiatives” atas program CSR “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Dalu X – Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara”.

Sebagaimana diketahui, MARK merupakan produsen cetakan sarung tangan dengan kapasitas produksi terbesar di dunia yang saat ini beroperasi di Dalu X – Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, dan selalu berperan aktif demi memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Aksi korporasi yang sudah dilakukan antara lain pembangunan jembatan dan infrastruktur jalan penghubung, sumbangan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni, sumbangan sembako, masker serta APD lewat program Peduli Covid-19, sumbangan Ambulance, serta membuka lapangan kerja bagi 1.500 masyarakat sekitar lewat ekspansi pabrik pada tahun 2021.

Mark Dynamics Indonesia juga melibatkan warga sekitar dalam hal memberikan aspirasi dan masukan akan kebutuhan yang diperlukan dan kiranya dapat dibantu oleh perseroan sehingga kegiatan CSR yang dilakukan tepat sasaran.

Penghargaan berikutnya dari Forbes Indonesia, MARK terpilih sebagai salah satu perusahaan yang masuk kedalam kategori “Best of the Best Companies 2022”.

Penilaian didasarkan pada kinerja jangka panjang, terutama penjualan, laba bersih, dan return on equity. Perusahaan yang masuk kriteria ini merupakan perusahaan yang konsisten dengan kinerja pertumbuhan, termasuk pencapaian-pencapaian yang telah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.

Mark Dynamics Indonesia berhasil menunjukan kemampuan beradaptasi dan ketahanan dalam menghadapi lingkungan ekonomi baru akibat pandemi COVID-19. Tentunya, penghargaan Best of the Best Companies 2022 yang diraih perseroan tidak terlepas dari hasil kerja keras, dedikasi organisasi dan tim manajemen.

