Ini Daftar Gaji Kurir Terlengkap, Ada SiCepat, Hingga AnterAja

Bisnis.com, JAKARTA - Memilih profesi sebagai kurir memang menguntungkan karena bisa mendapatkan penghasilan bulanan yang cukup besar. Hingga saat ini, si cepat memberikan gaji kurir tertinggi jika dibandingkan beberapa ekspedisi lain sehingga menjadi peluang kerja terbaik untuk Sebagian orang. Perkembangan dunia e-commerce yang cukup pesat menjadi faktor utama yang meningkatkan bisnis jasa pengiriman atau logistik.

Rata-rata gaji kurir di Indonesia tercatat sebesar Rp. 1.191.657 per bulan. Jika dilihat dari nominalnya, tentu jumlah ini tergolong sangat kecil. Namun, ini hanya merupakan angka rata-rata karena pada kenyataanya setiap perusahaan jasa pengiriman memberikan gaji kurir yang setara dengan upah minimum, ditambah dengan insentif dan tunjangan.

Berikut ini beberapa gaji kurir yang sudah dilansir dari berbagai sumber:

1. Gaji kurir JNE

Kurir JNE bisa mendapatkan gaji pokok sebesar Rp. 2.000.000 juta hingga Rp.2.700.000, bahkan ada yang bisa mendapatkan gaji hingga Rp.3.000.000 per bulannya. Selain mendapat gaji pokok, kurir JNE juga bisa mendapat tunjangan uang servis kendaraan, uang kehadiran, uang bensin, uang sewa motor, bonus tambahan hingga THR.

2. Gaji kurir Ninja Xpress

Kurir Ninja Xpress memiliki skema perhitungan gaji yang berbeda, yaitu Rp.100.000 per hari dan mendapat 300 per paket. Jika bisa melebihi target paket, kurir akan mendapat insentif sebesar RP.50.000.

3. Gaji kurir TIKI

Di perusahaan TIKI, kurir berstatus sebagai karyawan sehingga bisa menerima gaji sebesar Rp.2.700.000 per bulannya. Ditambah dengan berbagai tunjangan, kurir TIKI bisa mendapatkan gaji sekitar Rp.4.368.600 per bulannya.

4. Gaji kurir Wahana

Kurir Wahana berstatus sebagai mitra freelance dan mendapat gaji Rp.51.000 per hari dan Rp.1.500 per paket. Jika masuk 26 hari kerja dengan catatan bisa mengantar minimal 60 paket per harinya, maka gaji yang didapat sebesar Rp.3.666.000 per bulan.

5. Gaji kurir J&T

Untuk di daerah Jakarta, gaji kurir J&T mengikuti UMP dan UMK Jakarta. Pada tahun 2020 lalu, gaji yang didapat sebesar Rp.4.200.000 dan bisa mendapat bonus jika mencapai target.

6. Gaji kurir Anteraja

Gaji kurir ekspedisi Anteraja tentunya berbeda-beda di setiap daerah. Namun, diperkirakan bisa mencapai Rp.3.000.000 per bulannya.

7. Gaji kurir SiCepat

Gaji pokok kurir SiCepat sekitar Rp1.750.000 per bulannya dengan tambahan Rp. 54.500 per hari untuk uang makan. Jika ditotal sebulan bisa mendapatkan gaji sekitar Rp.3.167.000.

8. Gaji Kurir Lazada Express

Kurir Lazada Express mendapatkan Rp.50.000 per hari dan 2.100 per paket. Jika diasumsikan mengantar 50 paket sehari, maka gaji yang didapat bisa mencapai Rp.4.576.000.

9. Gaji kurir Id Express

Gaji pokok kurir Id Express akan mengikuti UMR dan UMK yang ditetapkan oleh setiap daerah. Jika kita dapat diperkirakan maka besaran gaji perbulan mulai dari Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000. Nilai gaji tersebut dikatakan wajar karena memang Id Express terus buka setiap hari untuk memenuhi kebutuhan paket dari konsumen. Namun, tidak hanya gaji pokok, kurir juga akan mendapatkan tunjangan yang diberikan Id Express.

10. Gaji Kurir Shopee Express

Gaji rata-rata yang didapat kurir Shopee Express berkisar antara Rp2.000.000- Rp4.500.000, tergantung upah minimum daerah. Untuk besaran gaji kurir Shopee Express terbilang besar dan cukup tinggi karena yang didapatkan di atas dari UMR.



Itulah beberapa informasi mengenai gaji kurir berdasarkan masing-masing brandnya.

