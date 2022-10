Gandeng COMET, BlueScope Tawarkan Inovasi Teknologi Atap dan Genteng Minimalis

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — PT NS BlueScope Indonesia (BlueScope) menjalin kerjasama dengan PT Comtech Metalindo Terpadu (COMET) dalam upaya untuk memperbanyak akses inovasi pada produk-produk bangunan.

Hal itu seiring dengan semakin popularnya kebutuhan properti residential dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama untuk gaya bangunan yang minimalis.

Presiden Direktur BlueScope Lucky Lee menerangkan kerjasama tersebut seiring dengan kebutuhan masyarakat urban yang menginginkan tampilan rumanya terlihat mewah dengan desain simple, namun masih memaksimalkan fungsi bangunan. Penandatangan kolaborasi ini dilakukan pada 20 Oktober 2022 di kantor PT NS BlueScope, Gedung South Quarter, Jakarta Selatan.

“Melalui kerjasama ini diharapkan dapat memperbanyak akses inovasi pada material baja lapis terbaik pada produk genteng minimalis dan rangka atap melalui kemitraan merek bersama dengan menggunakan logo Steel Supplied by BlueScope pada merek ZigZag Minimalis, Regency DX, Kiya Truss AZ100,” ujarnya melalui keterangan resmi, seperti dikutip Selasa (25/10).

Komisaris Utama PT Comtech Metalindo Terpadu Keng Effendy mengatakan, dalam rangka menjaga kualitas produk, COMET berkomitmen untuk memastikan kualitas produk Zig Zag Minimalis untuk Genteng Metal dan Regency DX untuk Atap menggunakan material AZ100 & AZ70 dari BlueScope dan merek Kiya Truss AZ100 untuk rangka baja ringan menggunakan material AZ100 dari BlueScope .

Fokus utama COMET adalah untuk kepuasan serta perlindungan konsumen yang tentunya didukung dengan berbagai riset dan terobosan melakukan inovasi yang berarti Innovation is Doing New Things, melahirkan suatu produk yang baru dari berbagai sisi; desain, warna, bahan dasar, texture, kualitas serta durabilitas.

“Selama lebih dari 30 tahun, sejak zaman seng gelombang, sampai kepada atap galvalum warna, profil atap metal adalah model gelombang, dan praktis hampir tidak ada perubahan model. Hal ini membuat kesan atap metal berkesan kurang mewah (low class), dan sering dikonotasikan sebagai atap untuk perumahan menengah ke bawah. Atas dasar itulah COMET melahirkan inovasi dengan membuat Zig Zag menjadi pelopor genteng metal minimalis yang kokoh, mewah dan keren” ujar Keng Effendy.

Sebagai informasi, sebagai pelopor inovasi baja lapis aluminium seng (BJLAS), BlueScope telah berperan dalam pembangunan infrastruktur maupun perumahan di Indonesia. BlueScope merupakan perusahaan manufaktur baja yang telah memiliki rekam jejak dengan lebih 14 ribu karyawan di dunia. BlueScope telah hadir di Indonesia sejak 1994 dengan memproduksi BJLAS secara dalam negeri di pabrik yang terletak di Cilegon, Banten.

Diketahui, pada 2013 BlueScope dan Nippon Steel sepakat untuk memperkuat dalam memenuhi kebutuhan baja lapis di ASEAN khususnya Indonesia dengan membentuk joint venture PT NS BlueScope Indonesia. Produk jadi BlueScope digunakan pada berbagai jenis bagian bangunan diantaranya penutup atap, dinding, baja ringan, maupun untuk kegunaan lainnya seperti manufaktur.

Adanya tiga identifikasi warna pada merek bersama bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam memahami kualitas dan peruntukan yang sesuai antara material dan kebutuhan aplikasinya. Atap dan rangka baja ringan dengan penanda stiker warna biru, memiliki ketahanan karat yang terjamin melalui garansi hingga 10 tahun dan ketahanan warna yang terjamin melalui garansi sampai dengan 5 tahun.

Selain itu, guna melengkapi rangkaian produk, tersedia juga produk untuk atap atau dinding dengan penanda stiker berwarna merah cocok untuk pilihan atap ekonomis. Serta kebutuhan yang sesuai untuk rangka plafon/interior dapat dikenali dengan penanda stiker warna hijau.

