Harga Cabai Rawit, Beras, Daging Sapi Terpantau Naik Hari Ini

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Harga bahan pokok (bapok) seperti cabai rawit hijau, beras medium dan daging sapi terpantau naik pada hari ini, Sabtu (1/10/2022).

Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN) pada Sabtu (1/10/2022) pukul 11.00 WIB menunjukkan, harga cabai rawit hijau naik 0,32 persen dibandingkan kemarin menjadi Rp47.200 per kg, sedangkan beras medium I naik 0,41 persen menjadi Rp12.150 per kg, dan daging kualias 1 Rp137.750 per kg, naik 0,33 persen.

Selanjutnya harga bapok yang turun adalah daging ayam ras segar Rp34.300 per kg, turun 0,29 persen, telur ayam ras turun 0,52 persen, cabai merah besar turun Rp50.700 per kg, cabai merah keriting turun 0,94 persen jadi Rp52.500 per kg dan minyak goreng kemasan merk 1 turun 0,22 persen jadi Rp22.000 per kg.

Baca Juga : 100 Hari Kerja, Mendag Zulhas Klaim Berhasil Stabilkan Harga Pangan

Adapun, haga bapok yang stabil di antaranya beras kualitas bawah Rp11.000 per kg, beras kualitas super I Rp13.400 per kg, bawang putih Rp28.600 per kg, minyak goreng curah Rp14.400 per kg, minyak goreng kemasan merk 2 Rp20.700 per kg, gula pasir lokal Rp14.450 per kg dan gula pasir premium Rp15.850 per kg.

Pasokan pangan yang bersumber dari impor pun stabil seperti kedelai di harga Rp14.300 per kg, tepung terigu di harga Rp13.000 per kg, serta bawang putih honan stabil di Rp26.200 per kg.

Berbeda dengan harga secara nasional, harga bahan pangan pokok di wilayah Jakarta justru terpantau mengalami kenaikan untuk beras, bawang merah, bawang putih, dan cabai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :