B20 Sustainability 4.0 Awards, Kadin Berharap Jadi Motivasi UMKM

Bisnis.com, JAKARTA – Delegasi B20 dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Chair of B20 Indonesia Shinta Kamdani berharap ajang B20 Sustainability 4.0 Awards dapat dijadikan sebagai motivasi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM untuk melaksanakan praktik keberlanjutan.

Shinta menjelaskan B20 Sustainability 4.0 Awards merupakan salah satu ajang penghargaan bergengsi yang pelaksanaannya sejalan dengan agenda-agenda prioritas B20 Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan kolaboratif.

"Harapannya, ajang penghargaan ini dapat mendorong semangat para pelaku bisnis dan masyarakat di Indonesia dalam melaksanakan praktik-praktik keberlanjutan guna mewujudkan perubahan positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun global di masa depan,” ucap Shinta kepada media, Selasa (20/9/2022).

Shinta menambahkan dari 700 pendaftar di ajang ini, terdapat 204 peserta yang memenuhi persyaratan yang kemudian diseleksi menjadi 18 finalis. Dia juga mengungkapkan reduction or reuse the plastic waste merupakan kategori yang diikuti paling banyak oleh peserta, yang kemudian diikuti oleh women in sustainability dan access to clean water.

Dia mengeklaim ajang ini juga diikuti oleh seluruh pelaku usaha dari Aceh hingga Papua, dimana UMKM menjadi sektor bisnis terbanyak yang mengikuti acara ini.

"Peserta paling banyak berasal dari DKI Jakarta, yaitu sebanyak 85 peserta,” jelasnya.

Adapun dalam ajang ini, kriteria penilaian dibagi menjadi 4 yaitu deep impact, wide reach, innovative, dan sustainable.

Dari 18 perusahaan yang terpilih, finalis untuk kategori access to clean water adalah Coca cola, Danone, Green Energy, Komodo Water, Sago Mee, dan SIAB Indonesia.

Sementara untuk kategori reduction or reuse the plastic waste finalis terdiri Danone, Lazada Logistik, Sampangan, Waste4Change, Plana, dan Plastik Bank Indonesia, serta finalis untuk kategori women in sustainability adalah Amartha, Evermos, Sukacita, Carbon Ethics, Duanyam, dan Hear Me.

