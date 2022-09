B20 Sustainability 4.0 Awards, 18 Kandidat Masuk Final

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – B20 Sustainability 4.0 Awards yang digelar oleh Swiss Chamber of Commerce Indonesia, Kadin Indonesia, dan European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham) mendapatkan sambutan hangat dari pelaku sustainability di Indonesia.

Head of Sustainability & Innovation Sectoral Group SwissCham Indonesia and President Director of PT Anugerah Pharmindo Lestari Christophe Piganiol mengapresiasi antusiasme yang sangat besar dari pelaku sustainability di Indonesia, baik yang diwakili oleh perusahaan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), hingga individual.

Langkah selanjutnya adalah sesi penjurian yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022. Sebanyak lebih dari 700 peserta telah mendaftar.

"Dengan proses seleksi yang cukup ketat, panitia telah memilih 18 kandidat terbaik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan untuk maju ke babak final," ujar Christophe kepada Media Selasa (20/9/2022).

Christophe mengatakan peserta yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia membuktikan bahwa peran sustainability sangatlah penting untuk masa depan generasi mendatang.

Dia pun menilai keberlanjutan memberikan dampak yang besar bagi lingkungan serta telah menjadi tren dalam dunia usaha.

"Harapan kami bahwa melalui ajang ini, dapat menghasilkan dampak yang signifikan bagi Sustainability Development Goals [SDG], khususnya melalui ketiga kategori yaitu access to clean water [SDG 6], reduction or reuse the plastic waste [SDG 12], dan women in sustainability [SDG 5]," jelasnya

Adapun dalam ajang ini, kriteria penilaian dibagi menjadi empat poin yaitu deep impact, wide reach, innovative, dan sustainable. Dari 18 perusahaan yang terpilih, finalis untuk kategori access to clean water adalah Coca-Cola, Danone, Green Energy, Komodo Water, Sago Mee, dan SIAB Indonesia.

Sementara untuk kategori reduction or reuse the plastic waste finalis terdiri Danone, Lazada Logistik, Sampangan, Waste4Change, Plana, dan Plastik Bank Indonesia, serta finalis untuk kategori women in sustainability adalah Amartha, Evermos, Sukacita, Carbon Ethics, Duanyam, dan Hear Me.

