Harga Pangan Sepekan: Cabai Kembali Naik, Telur Ayam Turun

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Berbeda dengan pekan lalu ketika harga telur melonjak dan cabai menunjukkan penurunan, minggu ini harga berbagai jenis cabai kembali naik, sedangkan telur ayam turun.



Berdasarkan laporan di Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, pada pekan ini, 29 Agustus – 2 September 2022, harga telur dan daging ayam kompak turun. Masing-masing komoditas turun sebesar 0,57 persen dari Rp34.900 per kg menjadi Rp34.700/kg dan 0,63 persen dari Rp31.600 menjadi Rp31.400.



Sementara cabai merah besar mengalami kenaikan 1,01 persen atau Rp800 menjadi Rp60.200/kg. Cabai merah keriting menunjukkan kenaikan tertinggi, yakni 5 persen atau Rp2.900 menjadi Rp60.900/kg. Cabai rawit merah dalam sepekan ini juga menunjukkan kenaikan sebesar Rp1.400 menjadi Rp60.900 per kg.



Sebelumnya, harga cabai sudah berangsur turun karena beberapa sentra produksi seperti Blitar, Garut, Kediri, Temanggung, dan Kulon Progo mulai masuk masa panen sehingga menambah pasokan di pasar.



Meski demikian, berdasarkan pantauan Kemendag di pasar induk, pasokan cabai tercatat masih 3,21 persen di bawah pasokan normal.



Untuk itu, berdasarkan laporan Perkembangan Harga, Inflasi Dan Stok IndikatifbBarang Kebutuhan Pokok, Kemendag mendorong pemanfaatan fasilitas Sistem Resi Gudang (SRG) berteknologi CAS di daerah sentra produksi dan meningkatkan pemanfaatan pasar lelang komoditas agro.



Kemendag juga bekerja sama dengan Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) dan Perhutani untuk menyediakan lahan seluas sekitar 200 hektare (ha) sebagai penyangga komoditas cabai di wilayah Jabodetabek.



Kebutuhan utama masyarakat, yaitu beras juga terpantau mengalami kenaikan Rp100 untuk beras medium dan premium yang masing-masing menjadi Rp10.600/kg dan Rp12.600/kg.



Adapun harga pangan yang stabil yakni gula pasir Rp14.400/kg, minyak goreng curah Rp13.900/liter, dan kedelai impor Rp14.200 per kg.



Sementara komoditas lainnya yang mengalami penurunan yaitu bawang merah dari Rp35.900 ke Rp34.500 atau turun 3,9 persen.



Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mengingatkan untuk tetap waspada terhadap lonjakan harga pangan yang dikhawatirkan masih terus terjadi akibat harga pangan global yang belum stabil.

Baca Juga : Lonjakan Harga Pangan Masih Menghantui, Ini Kata Akademisi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : harga pangan telur harga cabai kemendag