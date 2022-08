Texcal Energy Targetkan Peningkatan Produksi jadi 10.000 BOPD 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Texcal Energy menargetkan peningkatan level produksi menjadi 10.000 barel minyak per hari seiring dengan dilakukannya kegiatan optimasi kegiatan lapangan.

VP Subsurface Texcal Energy Khaerul Muttaqi menjelaskan dalam kegiatan peningkatan produksi itu, sebanyak 15 sumur eksplorasi tengah digarap yang akan selesai pada kuartal IV/2023.

Menurutnya, peningkatan produksi di Blok Mahato hanya akan dapat dicapai melalui penambahan sumur produksi.

“Sekarang persetujuan optimasi pengembangan lapangan 15 sumur tahun ini dan tahun depan,” kata Khaerul kepada Bisnis, Jumat (19/8/2022).

Adapun, kegiatan pengeboran sumur tersebut akan terbagi menjadi dua tahap yang dilakukan pada 2022 dan 2023. Untuk tahun ini, direncanakan pengeboran 6 sumur akan selesai, sedangkan sebanyak pengeboran 9 sumur akan selesai tahun depan.

Untuk kegiatan itu, Texcal Energy mengucurkan investasi US$75,18 juta dengan biaya operasi US$123 juta dan US$2,7 juta untuk biaya ASR.

“Sekarang kita on the track seusai target 10.000 bopd, kalau confidence sebenarnya dari sejak kita melakukan pod 1, sekarang dioptimasi pengembangan lapangan sudah towards ke 10.000 bopd,” jelasnya.

