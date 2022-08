PTDI Ekspor Pesawat NC212i ke Thailand

Bisnis.com, JAKARTA - PT Dirgantara Indonesia atau PTDI mengirimkan pesawat terbang NC212i untuk Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) Thailand.

Direktur Keuangan Manajemen Risiko & SDM PTDI Wildan Arief memperkirakan pengiriman tersebut tiba pada 3 Agustus 2022. Pesawat NC212i dengan tail number AX-2129 ini lepas landas dari Bandara Husein Sastranegara, Bandung menuju Nakhon Sawan Air Base, Muang, Nakhon Sawan, Thailand, sebagai destinasi terakhir.

“NC212i ini secara spesifikasi punya kapabilitas yang sangat beragam, di mana yang kita deliver hari ini adalah konfigurasi troop transport yang kemudian bisa dimodifikasi untuk rain making," ujarnya melalui keterangan resmi, Senin (1/8/2022).

Wildan menilai kemampuan NC212i ini ideal untuk kondisi geografis Thailand, di mana kemungkinan kedepannya ada pesawat tipe lain yang juga cocok untuk kondisi geografis Thailand, yaitu N219, diharapkan bisa menjadi kontrak selanjutnya dengan Thailand. PTDI juga tidak hanya menyediakan dan menjual pesawat, tapi juga pengiriman sampai dengan layanan purna jual, beserta dukungan suku cadangnya.

"Itulah kenapa banyak negara yang comfort dengan kita, karena PTDI bisa jadi one stop service bagi mereka,” imbuhnya.

Pesawat NC212i tersebut rencananya akan melakukan Final Acceptance oleh Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) Thailand, pada tanggal 04 Agustus 2022 yang akan disaksikan langsung oleh Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand, Rachmat Budiman.

Penandatanganan kontrak pengadaan 1 (satu) unit pesawat terbang NC212i ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 antara PTDI dengan A.I.C.E. Enterprises (Thai) Co., Ltd. dengan end user adalah Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) Thailand.

Selain pesawat ini, masih ada satu pesawat NC212i lagi dari kontrak lainnya yang akan dikirimkan pada Desember tahun ini ke Thailand.

Pesawat terbang NC212i ini dapat digunakan sebagai passenger transport, VIP, cargo, rain making, troop/paratroop transport dan medical evacuation yang dapat dipasang bergantian sesuai dengan kebutuhan Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation (DRRAA) Thailand.

Pesawat NC212i tersebut telah sepenuhnya dikerjakan oleh PTDI, artinya PTDI adalah satu-satunya industri pesawat terbang di dunia yang saat ini memproduksi pesawat NC212i.

