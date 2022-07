Tingkatkan Peran UMKM, Kementerian Keuangan Teken MoU dengan Korea

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan peran Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM), Kementerian Keuangan menjalin sinergi dengan Korea SMEs and Startups Agency (KOSME).

Kerja sama ini diresmikan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) terkait Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Hadiyanto dan President of Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) Kim Hakdo di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Jakarta pada Selasa (26/7/2022).

"Penandatanganan MoU Pemberdayaan UMKM antara DJPb bersama KOSME ini merupakan momen yang sangat penting bagi upaya peningkatan peran UMKM untuk mendukung inklusi keuangan dan merupakan bentuk sinergi konstruktif antara kedua negara," kata Hadiyanto dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (27/7/2022).

Adapun kerja sama antara DJPb dengan KOSME yang tertuang dalam MoU tersebut di antaranya berbagi pengetahuan mengenai dukungan sistem, pengetahuan dan keahlian, business matching, serta pameran dan promosi pasar UMKM.

Beberapa kegiatan yang disepakati akan dilaksanakan antara lain:

Riset bersama mengenai pemberdayaan UMKM bagi kedua negara Lokakarya, pelatihan, dan kegiatan pertukaran pengetahuan lainnya Bazar, pameran, dan kegiatan promosi lainnya Study trip dan site visit Bentuk kerja sama lain yang disepakati bersama.

Penjajakan kerja sama ini sebelumnya telah dilakukan melalui kunjungan kerja Vice President KOSME Kim Moon Hwan dan delegasi ke Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb pada 12 April 2022.

Baca Juga : Di Tengah Ancaman Inflasi, Kredit UMKM Lebih Kokoh Dibanding Korporasi

Dengan penandatanganan MoU tersebut, DJPb dan KOSME menegaskan komitmen dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong UMKM dapat naik kelas.

Hal tersebut menjadi wujud dukungan atas inisiatif strategis Sinergi Pemberdayaan UMKM yang diamanatkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Sebagai informasi pada 2022, program Pemberdayaan UMKM akan dilakukan oleh semua Kanwil DJPb di seluruh Indonesia dengan branding UMKM Financing Empowerment (U-Fine). Pada program tersebut, Kanwil DJPb akan melakukan serangkaian kegiatan pembinaan kepada UMKM dengan tujuan utama inklusi keuangan dan mendorong debitur program pembiayaan pemerintah untuk naik kelas.

Baca Juga : Kepala BP2MI dan Krisdayanti Lepas 482 PMI ke Korea Selatan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :