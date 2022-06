Netizen Ramai-ramai Kasih Bintang 1 untuk Aplikasi MyPertamina

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyampaikan pembelian BBM jenis pertalite dan solar harus menggunakan aplikasi MyPertamina mulai besok, Jumat (1/7/2022).

Sayangnya, jelang dimulainya penerapan kebijakan, aplikasi MyPertamina sudah mendapat rating sangat rendah, mulai dari bintang 1 atau 1,7 dengan beragam ulasan negatif di Google Play Store.

Aplikasi MyPertamina kini berada di urutan pertama dalam kategori aplikasi bisnis gratis popular Google Play Store dengan total 1 juta lebih unduhan dan 126 ribu komentar.

Namun, berdasarkan pantauan Bisnis.com pada Kamis (30/6/2022), banyak sekali pengguna aplikasi yang mengeluh, karena aplikasi ini dinilai kurang responsif, mulai dari masalah pendaftaran hingga rumitnya pembayaran.

Misalnya dari R** ** yang menuliskan dirinya sulit registrasi di aplikasi MyPertamina.

“Dasar aplikasi bikin buang-buang kuota aja, Udah tiga kali register malah gagal terus,” ujarnya.

Beberapa pengguna juga menyoroti soal ketidaksiapan sistem pembayaran pada aplikasi MyPertamina ini.

“Pas mau daftar aja error terus, gak bisa verifikasi nomor hp, udah berapa kali tetep gak bisa. Kalo masih banyak bug gini mending sediain scan pake e-wallet lain aja, kaya gopay, shopeepay, ovo. kalo error nya pas ngantri pasti lebih ribet! Mohon fix bug dulu buat developernya!” tulis Y** L***

Bahkan, ada yang memprotes soal kebijakan biaya platform.

“Baru pertama kali nyoba bayar pake MyPertamina. Ternyata ada biaya tambahan diatas biaya pembelian BBM yang dideskripsikan sebagai ‘Biaya Platform’. Biasanya pake apps jadi lebih murah ini malah tambah mahal. Gak akan pake lagi apps ini selama masih ada biaya platform,” ungkap a****y

Selain itu, ungkapan sarkas hingga membandingkan dengan aplikasi lain juga tak jarang diberikan oleh pengguna baru MyPertamina.

“Bagus banget aplikasinya, lancar banget, banyak promo diskon bagi pengguna baru, jadi enggak mau ke lain hati deh…. Bintang lima buat aplikasi TIX ID,” tulisnya.

Kendati demikian, dari sekian komentar bernada negatif, ada beberapa pengguna yang mendukung langkah pemerintah dengan tetap memberi bintang di atas 4 bahkan 5. Para pengguna yang memberi bintang di bawah 3 juga banyak memberi masukan positif soal pengembangan aplikasi MyPertamina untuk kedepannya.

“Aplikasinya bagus, mudah digunakan dan punya tampilan yang sederhana. Terimakasih developer, semoga makin ada perbaikan kedepannya,” tulis R** J***

Hal senada juga disampaikan oleh S** J** meski ada kendala koneksi yang ia temui, namun ia tetap menilai bahwa ini menjadi sebuah inovasi teknologi berbasis digital.

“Aplikasinya berguna banget, cashless, simple dan gampang. Pertamina is beyond than digital transformer,” tutur D** D**

