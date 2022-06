Mendag: HET Minyak Goreng Curah Berlaku Nasional, Ini Harganya di Luar Pulau Jawa

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah berlaku di seluruh daerah di Indonesia.

Pemerintah menetapkan HET untuk minyak goreng curah yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Berdasarkan hasil pantauan langsung Mendag yang akrab disapa Zulhas ini, harga minyak goreng curah di Pasar Toaya, Sulawesi Tengah Rp14.500 per liter.

Adanya perbedaan dengan HET, yaitu selisih Rp500 merupakan biaya pengepakan minyak menggunakan botol plastik.

Zulhas memastikan HET Rp14.000 per liter berlaku bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di pulau lainnya seperti Sulawesi.

“Pemerintah akan terus fokus untuk menurunkan harga minyak goreng curah dan menstabilkan harga barang kebutuhan pokok di seluruh Indonesia,” ujar Zulkifli dikutip dari Instagram @kemendag, Rabu (29/6/2022).

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional hari ini, Jumat (30/6/2022), harga minyak goreng curah paling rendah di luar Pulau Jawa berada di Nusa Tenggara Timur yakni Rp15.000 per liter. Sebaliknya harga tertinggi berada di Maluku Utara Rp25.750.

Berikut ini harga minyak goreng curah di sejumlah provinsi di luar Pulau Jawa:

Nusa Tenggara Timur Rp15.000

Sulawesi Utara Rp15.100

Aceh Rp15.750

Sulawesi Selatan Rp16.100

Kalimantan Tengah Rp16.200

Bali Rp16.500

Jambi Rp16.500

Kalimantan Selatan Rp17.250

Nusa Tenggara Barat Rp17.450

Sumatra Selatan Rp17.650

Sumatra Utara Rp19.000

Lampung Rp19.450

Gorontalo Rp23.150

Papua Rp23.400

