The MAJ Residences Bekasi Bidik Kalangan Menengah dan Milenial

Bisnis.com, JAKARTA — PT Teguh Bina Karya, pengembang apartemen The MAJ Residences di Bekasi, membidik kalangan menengah dan milenial sebagai pembeli utama unit yang ditawarkannya.

Danny Sedjati, Director Leopalace21 Indonesia, salah satu pemegang saham PT Teguh Bina Karya, mengatakan bahwa selain lokasi yang strategis, Bekasi saat ini menjadi primadona untuk kepemilikan hunian baru karena faktor ketersediaan lahan dan biaya hidup yang lebih memadai.

Di samping itu, dengan harga sewa hunian di pusat Kota Bekasi yang saat ini sudah mencapai lebih kurang Rp2,5 juta per bulan, dia optimistis investasi di The MAJ Residences akan menjadi pilihan yang cerdas dan diperkirakan meningkat secara substansial karena harga properti yang kian meningkat.

“Target market The MAJ Residences Bekasi adalah masyarakat kelas menengah. Dengan hanya menyisihkan Rp2,5 juta setiap bulannya, sudah bisa memiliki unit di apartemen ini,” ujarnya melalui siaran pers, Rabu (25/3/2020).

Menurutnya, dengan harga tersebut, The MAJ Residence Bekasi menjadi pilihan investasi favorit kaum milenial untuk bertempat tinggal. “Keuntungan nilai jual masa depan dan keuntungan harga sewa juga dapat diprediksikan meningkat signifikan.”

The MAJ Residences Bekasi merupakan hasil kolaborasi antara The MAJ Group dengan perusahaan properti asal Jepang Leopalace21 dan PT Central Graha Sejahtera. Sebelumnya, The MAJ Group telah dulu hadir hadir di Jakarta (The MAJ Senayan) dan di Bali (The MAJ Nusa Dua)

Leopalace21 yang berpusat di Tokyo, bergerak di bidang bisnis sewa apartemen, pengembangan real estat, hunian lansia, serta hotel dan resor, sedangkan PT Central Graha Sejahtera berpengalaman dalam membangun dan mengelola proyek-proyek di daerah suburban Jakarta seperti KEM Tower dan Perum Bekasi Timur.

Gambar apartemen The MAJ Residences Bekasi yang dibangun oleh PT Teguh Bina Karya./Bisnis

The MAJ Residences Bekasi dibangun dengan mengusung filosofi Jepang di lokasi yang sangat strategis karena banyak fasilitas umum dapat dengan mudah dijangkau, termasuk pusat perbelanjaan dan edukasi, rumah sakit, dan juga transportasi umum seperti kereta rel listrik, lintas rel terpadu, dan dan halte busway.

Pembangunan apartemen oleh Sakura Project Management tersebut dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama mencakup 1.688 unit dengan lima pilihan tipe unit mulai dari tipe studio A dengan luas 20,42 meter persegi hingga combo tipe family seluas 64,94 meter persegi. Lalu, pada tahap kedua akan dibangun 1.584 unit.

Pengembang berkeyakinan bahwa The MAJ Residences Bekasi dapat memenuhi kebutuhan akan hunian di Pusat Kota Bekasi. Dengan potensi pengembalian inestasi yang di atas rata-rata, kata Danny, nilai investasi dari The MAJ Residences Bekasi terhitung cukup besar.

“The MAJ Residences Bekasi dapat menjadi alternatif yang sangat atraktif bagi mereka yang sedang mencari tempat tinggal suburban baik sewa maupun beli dan juga pilihan investasi properti yang menarik, terjangkau dan profitable bagi khalayak ramai terutama kaum millennial,” tuturnya.