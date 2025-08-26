Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penjualan Batu Bara Tak Wajib Pakai HPB, Ini Kata Pengusaha

Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) buka suara terkait revisi aturan kewajiban penggunaan harga patokan batu bara (HPB) dalam penjualan batu bara
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:55
Share
Truk membawa batu bara di tambang milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim , Sumatra Selatan, Rabu (18/10/2023). Bisnis/Abdurachman
Truk membawa batu bara di tambang milik PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim , Sumatra Selatan, Rabu (18/10/2023). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia (APBI) menyebut revisi aturan terkait kewajiban penggunaan harga patokan batu bara (HPB) hanya bersifat penegasan.  

Adapun, aturan yang dimaksud adalah Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara, yang diteken pada 8 Agustus 2025. 

Beleid ini mencabut Kepmen ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 yang mengatur kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dalam melakukan penjualan mineral logam atau batu bara yang diproduksi harus mengacu harga patokan mineral (HPM) dan HPB. 

Baca Juga

Dalam Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025, ditambahkan klausul mengenai ketentuan penggunaan HPM dan HPB sebagai acuan transaksi penjualan mineral dan batu bara.

Tersirat dalam Diktum Keempat bahwa pemegang IUP, IUPK, KK, dan PKP2B dapat menjual mineral logam atau batu bara di bawah HPM atau HPB berdasarkan kontrak jual beli yang disepakati dengan pembeli. Akan tetapi, pengusaha tetap wajib membayar pajak dan royalti dengan perhitungan mengacu HPM dan HPB.

Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menuturkan pada praktiknya penjualan batu bara umumnya dilakukan sesuai kontrak di bawah HPB. Oleh karena itu, relaksasi ini lebih bersifat penegasan aturan. 

"Tidak ada imbasnya. Aturan ini memberikan penegasan jika penjualan di bawah HPB dapat dilakukan, sementara pembayaran royalti tetap mengacu ke HPB. Selama ini perusahaan tambang sudah tetap diwajibkan membayar pajak dan royalti mengacu pada HPB," tutur Gita kepada Bisnis, Selasa (26/8/2025).

Dia menjelaskan, secara umum kontrak tetap merujuk pada mekanisme harga yang disepakati dengan buyer. Sementara itu, basis perhitungan pajak dan royalti tidak berubah. 

Menurut Gita, pelaku usaha selama ini mengikuti mekanisme tersebut, meskipun memang ada beban tambahan. Sebab, HPB sifatnya historikal dan terdapat perbedaan dengan harga pasar aktual.

Akibatnya, kata Gita, penambang harus menanggung selisih antara harga jual aktual dengan HPB yang digunakan sebagai dasar pungutan pajak dan royalti. 

"Dengan kata lain, basis perhitungan pajak dan royalti memang tidak berubah, dan pelaku usaha sudah terbiasa mengikuti mekanisme tersebut," imbuhnya.

Kendati demikian, dalam kondisi harga global yang melemah, beban akibat selisih antara harga jual aktual dengan HBA historikal semakin terasa. Menurutnya, ini menjadi tekanan tambahan bagi perusahaan tambang. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute
Premium
1 jam yang lalu

Palm Oil Firms Eye EU Markets After Indonesia’s Win in Biodiesel WTO Dispute

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
2 jam yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemeliharaan Lubang Tambang Dalam Sawahluwung

Pemeliharaan Lubang Tambang Dalam Sawahluwung

Pengusaha Boleh Jual Batu Bara Sesuai Harga Kontrak, Royalti Tetap Mengacu HPB

Pengusaha Boleh Jual Batu Bara Sesuai Harga Kontrak, Royalti Tetap Mengacu HPB

Siasat United Tractors (UNTR) Jaga Kinerja di Tengah Lesu Harga Batu Bara

Siasat United Tractors (UNTR) Jaga Kinerja di Tengah Lesu Harga Batu Bara

Miners Hopeful of Improving Coal Exports Amid Mounting Costs, Price Slump

Miners Hopeful of Improving Coal Exports Amid Mounting Costs, Price Slump

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Saham Batu Bara PTBA di Tengah Tekanan dan Asa Pemulihan

Saham Batu Bara PTBA di Tengah Tekanan dan Asa Pemulihan

Skema RKAB Berubah-ubah, Pengusaha Batu Bara Minta Administrasi Tak Dipersulit

Skema RKAB Berubah-ubah, Pengusaha Batu Bara Minta Administrasi Tak Dipersulit

Aturan DHE SDA Wajib 100% Berlaku 1 Maret, Eksportir Buka Suara

Aturan DHE SDA Wajib 100% Berlaku 1 Maret, Eksportir Buka Suara

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eksodus Pabrik China ke RI Bakal Dongkrak Permintaan Mesin Lokal
Manufaktur
25 menit yang lalu

Eksodus Pabrik China ke RI Bakal Dongkrak Permintaan Mesin Lokal

Negosiator Dagang China Sambangi AS di Tengah Tarik-Ulur Gencatan Tarif
Ekonomi Global
26 menit yang lalu

Negosiator Dagang China Sambangi AS di Tengah Tarik-Ulur Gencatan Tarif

Eramet Bantah Akuisisi Smelter Huayou, Tapi Peluang Tetap Terbuka
Energi & Tambang
39 menit yang lalu

Eramet Bantah Akuisisi Smelter Huayou, Tapi Peluang Tetap Terbuka

100.000 Ton Beras Terancam Alami Penurunan Mutu, Potensi Kerugian Rp1,2 Triliun
Jasa & Niaga
40 menit yang lalu

100.000 Ton Beras Terancam Alami Penurunan Mutu, Potensi Kerugian Rp1,2 Triliun

Prabowo Siapkan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah
Jasa & Niaga
45 menit yang lalu

Prabowo Siapkan Perpres Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

2

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

3

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

4

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

5

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Membangun Daya Saing dan Profesionalisme Industri Laundry Indonesia
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Resmi! Sri Mulyani Perpanjang Diskon PPN 100% Sektor Perumahan hingga Akhir 2025

2

Laporan OECD: PMK Pajak Minimum Global Indonesia Dapat Status Qualified

3

Pengumuman! Kemenpan RB Sebut Tak Ada Rekrutmen PPPK Paruh Waktu di 2026

4

Demo di DPR Ricuh, KRL Beroperasi Hanya Sampai Stasiun Kebayoran

5

WIKA Kantongi Kontrak Baru Rp4,78 Triliun untuk Bisnis Berkelanjutan