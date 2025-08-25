Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Stok Beras RI Melimpah, Bulog Kuasai 3,91 Juta Ton per Agustus 2025

Bulog menguasai 3,91 juta ton cadangan beras pemerintah hingga 24 Agustus 2025.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 09:45
Share
Buruh menata karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman
Buruh menata karung berisi beras di Gudang Bulog Divre Jawa Barat di Gedebage, Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman

Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai telah mencapai 3,91 juta ton hingga 24 Agustus 2025.

Selain stok CBP, stok komersial mencapai sebanyak 8.950 ton. Dengan begitu, total stok beras Bulog tembus 3,92 juta ton.

Kadiv Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Rini Andrida mengatakan, stok yang dikuasai Bulog saat ini telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan siap untuk didistribusikan.

“Saat ini stok yang dimiliki Perum Bulog sudah mencapai 3,9 juta ton [CBP]. Nah, stok ini terus bergerak karena digunakan untuk kegiatan bantuan pangan dan SPHP,” kata Rini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (25/8/2025).

Rini menjelaskan, stok beras yang mencapai 3,9 juta ton itu untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog.

“Terkait dengan posisi stok ini, posisinya sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah kepada Perum Bulog,” terangnya.

Baca Juga

Bulog juga mencatat realisasi pengadaan gabah kering panen (GKP) mencapai 3,9 juta ton atau 75%, dengan realisasi beras sebanyak 745.000 ton atau setara 25%. Dengan demikian, total pengadaan setara beras CBP dalam negeri 2025 mencapai 2,86 juta ton.

Lebih lanjut, Rini menyampaikan, realisasi penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) telah mencapai 70.519 ton atau setara dengan 5,35% dari target penyaluran SPHP Juli—Desember 2025 sebanyak 1,31 juta ton. Ini artinya, masih ada 1,24 juta ton beras SPHP yang harus segera disalurkan Bulog hingga akhir 2025.

Dia menuturkan, realisasi penyaluran beras SPHP itu hampir mendekati target yang diminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekitar 7.000 ton per hari. Adapun, Bulog mencatat rata-rata penyaluran SPHP per hari mencapai 3.000–5.000 ton.

“Ini terus kami upayakan untuk optimalisasinya karena di beberapa daerah serapan ini juga bervariasi dengan berbagai saluran pemasarannya, saluran penjualannya,” ujarnya.

Rini menyampaikan, sebanyak tujuh saluran yang menjadi media penyaluran SPHP, di antaranya pasar rakyat, pengecer di pasar rakyat, Gerakan Pangan Murah (GPM) bersama pemerintah daerah (Pemda), GPM bersama kementerian/lembaga, BUMN, serta RPK dan ritel modern.

Selain beras SPHP, Bulog juga mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras mencapai 352.641 ton atau 96,47%. Adapun, rencana salur bantuan pangan beras adalah 365.541 ton.

Rini mengungkap, penyaluran bantuan pangan beras di beberapa wilayah sudah rampung dan diterima masyarakat. Saat ini, pihaknya tengah menyelesaikan penyaluran bantuan pangan hingga akhir Agustus 2025.

“Saat ini sedang penyelesaian dokumen administrasi karena Bapak dan Ibu di Bapanas [Badan Pangan Nasional] mengamanahkan bahwa ini harus selesai dokumen dan penyalurannya di 31 Agustus 2025, dan insyaallah Perum Bulog siap untuk menyelesaikan ini dengan GCG,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
49 menit yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways
Premium
1 jam yang lalu

Nasib Cuan Pembeli Emas Antam 10 Tahun Kala Harga Bergerak Sideways

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Beras di Jepang Meroket, Mentan Amran Pamer Kondisi di RI

Harga Beras di Jepang Meroket, Mentan Amran Pamer Kondisi di RI

Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

Jaga Harga dan Pasokan, Mentan Pastikan Perbaikan Komoditas Beras dari Hulu ke Hilir

Harga Pangan Hari Ini (23/8): Beras Kompak Turun, Daging Sapi-Ikan Naik

Harga Pangan Hari Ini (23/8): Beras Kompak Turun, Daging Sapi-Ikan Naik

DPR Singgung 95% Stok Beras Dikuasai Swasta, Negara Cuma 5%

DPR Singgung 95% Stok Beras Dikuasai Swasta, Negara Cuma 5%

194.100 Ton Beras Numpuk Setahun, Bos Bulog: Masih Layak Konsumsi

194.100 Ton Beras Numpuk Setahun, Bos Bulog: Masih Layak Konsumsi

Bulog Akui Punya Stok 194.100 Ton Beras Numpuk di Gudang Setahun

Bulog Akui Punya Stok 194.100 Ton Beras Numpuk di Gudang Setahun

Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

Bulog Didesak Kebut Distribusi Beras Buntut Harga Melambung

Menko Airlangga Minta UMKM Ikut Jual Beras SPHP Bulog

Menko Airlangga Minta UMKM Ikut Jual Beras SPHP Bulog

Berita Lainnya

Berita Terbaru

QRIS Resmi Berlaku di Jepang, Bos BI: Babak Baru Kerja Sama RI-Jepang
Ekonomi
1 menit yang lalu

QRIS Resmi Berlaku di Jepang, Bos BI: Babak Baru Kerja Sama RI-Jepang

RI Desak Uni Eropa Cabut Bea Imbalan Biodiesel Usai Menang di WTO
Jasa & Niaga
29 menit yang lalu

RI Desak Uni Eropa Cabut Bea Imbalan Biodiesel Usai Menang di WTO

OPINI: ODOL & Mengoptimalkan Volume Angkutan
Transportasi & Logistik
36 menit yang lalu

OPINI: ODOL & Mengoptimalkan Volume Angkutan

Pengusaha Teriak Produksi Rokok Terpuruk Imbas Tarif Cukai
Manufaktur
49 menit yang lalu

Pengusaha Teriak Produksi Rokok Terpuruk Imbas Tarif Cukai

Stok Beras RI Melimpah, Bulog Kuasai 3,91 Juta Ton per Agustus 2025
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Stok Beras RI Melimpah, Bulog Kuasai 3,91 Juta Ton per Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

5

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Akhiri Polemik Royalti Musik LMKN, DPR Targetkan Revisi UU Hak Cipta Rampung 2 Bulan

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Proyeksi Bisnis Kawasan Industri di Tengah Rencana Eksodus Pabrik China

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Prabowo Klaim Pengangguran RI Terendah Sejak 1998, Ini Faktanya

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Anggaran TKD Turun, Mendes Pastikan Dana Desa Tetap Jadi Talangan KopDes

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Target Pajak APBN 2026 Naik Tinggi, DPR Wanti-Wanti Masyarakat Protes karena Terbebani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Tradisi Makepung Jembrana Bali, Lestarikan Warisan Budaya dan Promosikan Pariwisata
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

APBN Jangka Menengah: Prabowo Ingin Tanpa Defisit, Sri Mulyani Proyeksi Naik

2

Sri Mulyani Patok Rasio Pajak 2029 Maksimal 15,01%, Belum Capai Target Prabowo

3

Sentralisasi Fiskal, Guru Besar Unand Kritisi Pengambilalihan Tugas Pemda oleh Pusat

4

DPR Minta Gerbong Kereta Bebas Merokok, Gibran Bilang Begini

5

Kepala BPS: Pekerja Formal dan Berpendidikan Tinggi Dominasi Sektor Energi dan Migas