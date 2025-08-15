Bisnis Indonesia Premium
Respons Titiek Usai Prabowo Minta Penggilingan Padi Kantongi Izin

Presiden Prabowo Subianto mewajibkan izin khusus untuk penggilingan padi besar guna melindungi usaha kecil. Titiek Soeharto mendukung kebijakan ini demi keadilan.
Rika Anggraeni
Rika Anggraeni - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:33
Anak dari Presiden ke-2 RI Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto merespons wacana usulan Presiden Soeharto jadi Pahlawan Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025)/BISNIS-Annisa Nurul Amara
Ringkasan Berita
  • Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa usaha penggilingan padi skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah untuk melindungi penggilingan padi skala kecil.
  • Titiek Soeharto mendukung kebijakan ini karena dianggap dapat menghidupkan usaha penggilingan padi skala kecil dan menciptakan keadilan dalam industri tersebut.
  • Prabowo juga berencana meningkatkan pengawasan terhadap harga dan kualitas beras untuk memastikan rakyat mendapatkan beras yang sesuai dengan mutu dan harga terjangkau.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin khusus dari pemerintah untuk menjalani usahanya.

Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyebut alasan di balik Kepala Negara RI itu mengatur usaha penggilingan padi skala besar harus mengantongi izin agar tidak mematikan penggilingan padi skala kecil.

“Bapak [Prabowo Subianto] itu kan bilangnya yang penggilingan yang besar-besar jangan sampai matiin, mereka yang berkuasa terus matiin yang kecil-kecil,” ujar Titiek saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Dengan adanya kebijakan baru ini, Titiek menilai langkah ini bisa menghidupkan penggilingan padi skala kecil, sehingga usaha penggilingan di Tanah Air menjadi lebih adil.

“Jadi yang kita hidupkan yang penggilingan yang kecil-kecil, nanti mereka bisa atur-atur harga, ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Pemerintah yang atur harga, yang terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan akan meningkatkan pengawasan pada harga hingga kualitas beras, imbas dari mencuatnya temuan beras oplosan yang tak sesuai dengan mutu dan kualitas.

“Saya umumkan, setelah pertimbangan cermat oleh pemerintah untuk melindungi hak rakyat mendapat beras yang tepat baik tepat takaran kualitas dan harga terjangkau,” kata Prabowo dalam Pidato Kenegaraan di agenda Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI- DPD RI di kompleks Parlemen Jumat (15/8/2025).

Orang nomor satu di Indonesia itu juga menegaskan bahwa usaha penggilingan beras skala besar nantinya harus mendapat izin khusus dari pemerintah.

“Usaha penggilingan beras skala besar harus mendapatkan izin khusus dari pemerintah,” terangnya.

Dia juga mewanti-wanti, apabila pengusaha-pengusaha tersebut ingin tetap menjalankan bisnisnya maka perlu secara ketat menaati aturan tersebut.

“Kalau mereka masih mau bergerak di bidang ini [penggilingan padi], [taati] kalau tidak, yang besar silakan pindah ke bidang lain jangan main di atas kebutuhan dasar rakyat Indonesia,” tandasnya.

Penulis : Rika Anggraeni
Editor : Aprianus Doni Tolok

