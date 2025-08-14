Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 42,48 Juta Pengguna

LRT Jabodebek telah melayani 42,48 juta penumpang selama hampir dua tahun beroperasi.
Annasa Rizki Kamalina
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 18:55
Share
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Senin (28/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Rangkaian LRT Jabodebek melintas di Jakarta, Senin (28/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA — PT LRT Jakarta membukukan total pengguna layanan kereta yang berada di lingkup Jabodebek mencapai 42.488.332 pengguna dari awal dibuka sampai dengan 13 Agustus 2025. 

Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan LRT Jabodebek yang hampir dua tahun beroperasi.  

Purnomosidi menyampaikan bahwa rata-rata harian pengguna pada Agustus 2025 mencapai 101.618 orang di hari kerja (weekday) dan 45.647 orang di akhir pekan (weekend).

"Jumlah ini meningkat 291% dibandingkan rata-rata harian weekday pada Agustus 2023, saat LRT Jabodebek pertama kali diresmikan, yang tercatat 25.970 pengguna," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/8/2025). 

Lonjakan ini, imbuhnya, menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan LRT Jabodebek untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya, dengan perjalanan yang lebih cepat, nyaman, dan aman.

Untuk memastikan manfaat yang dirasakan masyarakat semakin optimal, LRT Jabodebek terus melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan fasilitas stasiun, penguatan sistem persinyalan, dan perbaikan kualitas perjalanan. Semua langkah ini bertujuan agar setiap perjalanan pengguna lebih lancar, aman, dan nyaman, baik pada hari kerja maupun akhir pekan. 

Baca Juga

Menuju dua tahun operasional, LRT Jabodebek menegaskan komitmen untuk tetap memberikan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan efisien, sekaligus mendukung mobilitas berkelanjutan di wilayah Jabodetabek. Layanan yang terintegrasi dan ramah lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setiap hari.

Ke depan, Purnomosidi menegaskan bahwa LRT Jabodebek akan terus berinovasi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, menjadi pilihan utama masyarakat, dan mendukung mobilitas yang lebih baik. 

“Kami berharap layanan ini terus dipercaya, menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, dan menghadirkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi seluruh masyarakat,” tambah Purnomosidi.

Mengingat LRT merupakan moda transportasi baru, jumlah layanannya memang belum sebanyak dengan MRT. 

Melihat jumlah penumpang LRT sepanjang Januari hingga Juni 2025 atau semester I, tercatat jumlah pengguna mencapai 15,84 juta penumpang. Sementara MRT mencapai 20,7 juta penumpang. 

Jumlah penumpang LRT tersebut tumbuh hingga 40,59% year on year (YoY), sementara MRT hanya tumbuh 15,92%. Selain itu, LRT tercatat mengalami pertumbuhan penumpang sebesar 1,59% month to month (MtM) di saat jumlah penumpang MRT justru kontraksi 0,64%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Annasa Rizki Kamalina
Editor : Fitri Sartina Dewi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade
Premium
57 menit yang lalu

Djarum, Sampoerna Chiefs Warn of Heavy Blow from Illegal Cigarette Trade

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?
Premium
1 jam yang lalu

Ada Grup Djarum dan Konglomerat Ini di SSIA, Sahamnya Masih Bertenaga?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah

MTI: Jaklingko Jadi Solusi Transportasi Murah di Daerah

Tarif KRL hingga LRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus 2025, Simak Ketentuannya

Tarif KRL hingga LRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus 2025, Simak Ketentuannya

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Integrasi Moda Transportasi Jakarta-Bandung Sumbang Rp86,5 Triliun ke PDRB

Pengguna LRT Jabodebek Naik 18%, Capai 2,7 Juta Pengguna pada Juli 2025

Pengguna LRT Jabodebek Naik 18%, Capai 2,7 Juta Pengguna pada Juli 2025

Catat! Tarif Transjakarta hingga MRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus 2025

Catat! Tarif Transjakarta hingga MRT Cuma Rp80 pada 17 Agustus 2025

Perpanjangan LRT dari Manggarai - Dukuh Atas Butuh Dana Rp2 Triliun

Perpanjangan LRT dari Manggarai - Dukuh Atas Butuh Dana Rp2 Triliun

Besok Pilkada Serentak, Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp10.000

Besok Pilkada Serentak, Tarif LRT Jabodebek Maksimal Rp10.000

LRT Jabodebek Bakal Tambah 2 Trainset Baru Kuartal I/2025

LRT Jabodebek Bakal Tambah 2 Trainset Baru Kuartal I/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pos Indonesia Gandeng RestockTech, Optimalkan Aset Gudang
Properti
3 menit yang lalu

Pos Indonesia Gandeng RestockTech, Optimalkan Aset Gudang

Menilik Realisasi Penyaluran & Proyeksi Kuota BBM Subsidi Jelang Nota Keuangan 2026
Energi & Tambang
54 menit yang lalu

Menilik Realisasi Penyaluran & Proyeksi Kuota BBM Subsidi Jelang Nota Keuangan 2026

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 42,48 Juta Penumpang
Transportasi & Logistik
1 jam yang lalu

Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 42,48 Juta Penumpang

Hippindo Buka-bukaan Soal Fenomena Buka-Tutup Gerai Ritel, Ada Matahari
Jasa & Niaga
1 jam yang lalu

Hippindo Buka-bukaan Soal Fenomena Buka-Tutup Gerai Ritel, Ada Matahari

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir
APBN
1 jam yang lalu

Jelang Nota Keuangan, Ini Tren Defisit dan Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

4

Prabowo Sampaikan RAPBN Perdana di DPR Jumat (15/8), Ini Perbandingannya dengan Jokowi dan SBY

5

Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rencana Pembangunan 4 Proyek Tol Mandek, Ada Getaci hingga Tol Puncak

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Rasio Pajak Semester I/2025 Turun, Target 11% Sulit Tercapai

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Inflasi AS 2,7% pada Juli 2025, Melambat di Tengah Sorotan Data Badan Statistik

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Menerka Anggaran Swasembada Pangan Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Sidang Perdana Pansus Terkait Kebijakan Bupati Pati
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Fahri Hamzah Lapor AHY Program 3 Juta Rumah Tak Tercapai di 2025

2

AHY: Infrastruktur Era Prabowo Fokus pada Proyek Berkualitas dan Berdampak

3

PGN Hadapi Defisit Pasokan Gas, Getol Cari Alternatif Suplai

4

Prabowo Sampaikan RAPBN Perdana di DPR Jumat (15/8), Ini Perbandingannya dengan Jokowi dan SBY

5

Prabowo Guyur Rp8 Triliun Kembangkan Komoditas Perkebunan, Apa Saja?