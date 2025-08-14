Hampir 2 Tahun Beroperasi, LRT Jabodebek Layani 42,48 Juta Pengguna

LRT Jabodebek telah melayani 42,48 juta penumpang selama hampir dua tahun beroperasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT LRT Jakarta membukukan total pengguna layanan kereta yang berada di lingkup Jabodebek mencapai 42.488.332 pengguna dari awal dibuka sampai dengan 13 Agustus 2025.

Executive Vice President LRT Jabodebek Mochamad Purnomosidi menyampaikan bahwa angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan LRT Jabodebek yang hampir dua tahun beroperasi.

Purnomosidi menyampaikan bahwa rata-rata harian pengguna pada Agustus 2025 mencapai 101.618 orang di hari kerja (weekday) dan 45.647 orang di akhir pekan (weekend).

"Jumlah ini meningkat 291% dibandingkan rata-rata harian weekday pada Agustus 2023, saat LRT Jabodebek pertama kali diresmikan, yang tercatat 25.970 pengguna," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (14/8/2025).

Lonjakan ini, imbuhnya, menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan LRT Jabodebek untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, bersekolah, hingga berbagai kegiatan lainnya, dengan perjalanan yang lebih cepat, nyaman, dan aman.

Untuk memastikan manfaat yang dirasakan masyarakat semakin optimal, LRT Jabodebek terus melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan fasilitas stasiun, penguatan sistem persinyalan, dan perbaikan kualitas perjalanan. Semua langkah ini bertujuan agar setiap perjalanan pengguna lebih lancar, aman, dan nyaman, baik pada hari kerja maupun akhir pekan.

Menuju dua tahun operasional, LRT Jabodebek menegaskan komitmen untuk tetap memberikan layanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan efisien, sekaligus mendukung mobilitas berkelanjutan di wilayah Jabodetabek. Layanan yang terintegrasi dan ramah lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setiap hari.

Ke depan, Purnomosidi menegaskan bahwa LRT Jabodebek akan terus berinovasi untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, menjadi pilihan utama masyarakat, dan mendukung mobilitas yang lebih baik.

“Kami berharap layanan ini terus dipercaya, menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, dan menghadirkan pengalaman perjalanan yang menyenangkan bagi seluruh masyarakat,” tambah Purnomosidi.

Mengingat LRT merupakan moda transportasi baru, jumlah layanannya memang belum sebanyak dengan MRT.

Melihat jumlah penumpang LRT sepanjang Januari hingga Juni 2025 atau semester I, tercatat jumlah pengguna mencapai 15,84 juta penumpang. Sementara MRT mencapai 20,7 juta penumpang.

Jumlah penumpang LRT tersebut tumbuh hingga 40,59% year on year (YoY), sementara MRT hanya tumbuh 15,92%. Selain itu, LRT tercatat mengalami pertumbuhan penumpang sebesar 1,59% month to month (MtM) di saat jumlah penumpang MRT justru kontraksi 0,64%.