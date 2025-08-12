Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nusron Sebut Lahan Terlantar Bakal Dijadikan Pertanian atau Perumahan Rakyat

Pemerintah akan mengalihfungsikan lahan non-produktif HGB dan HGU menjadi pertanian, perumahan rakyat, serta fasilitas umum untuk kesejahteraan masyarakat.
Alifian Asmaaysi
Alifian Asmaaysi - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:04
Share
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). JIBI/Annisa Nurul Amara
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid seusai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025). JIBI/Annisa Nurul Amara
Ringkasan Berita
  • Kementerian ATR/BPN akan mengambil alih lahan non-produktif dari tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) untuk program strategis yang berdampak pada kesejahteraan rakyat.
  • Lahan yang diambil alih akan digunakan untuk reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah, serta fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas.
  • Proses penertiban lahan non-produktif melibatkan peringatan tiga kali kepada pemilik, dan jika tidak diindahkan, lahan tersebut akan dikelola oleh pemerintah sebagai tanah terlantar.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), memastikan bahwa lahan atau tanah non-produktif yang mau diambil alih negara bakal digunakan untuk pelaksanaan program-program prioritas yang berdampak pada rakyat.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut tanah non-produktif yang bakal diambil alih negara itu berasal dari tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

"Inilah yang menurut saya dapat kita berdayagunakan untuk program-program strategis pemerintah yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat. Baik dari reforma agraria, pertanian rakyat, ketahanan pangan, perumahan murah," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (12/8/2025).

Kemudian, tanah yang diambil alih dari lahan HGB hingga HGU non-produktif  itu juga akan digunakan untuk penyediaan lahan bagi kepentingan umum seperti sekolah rakyat hingga puskesmas.

Pada kesempatan berbeda, Nusron sempat mengungkap bahwa pihaknya telah membidik hampir 100.000 hektare (Ha) lahan eks HGB hingga HGU yang bakal ditetapkan sebagai tanah terlantar dan akan kembali dikelola oleh pemerintah. 

"Tanah terlantar kan sudah hampir 100.000-an yang sudah dipetakan. Jadi ini bergulir terus prosesnya dikasih surat terus karena menetapkan tanah terlantar butuh waktu 587 hari jadi tidak serta merta," tegasnya.

Baca Juga

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi membenarkan pemerintah hendak mengambil alih lahan bersertifikat hak guna bangunan (HGB) dan hak guna usaha (HGU) yang tidak produktif. 

Dalam penjelasannya, penertiban lahan HGB dan HGU yang tak dimanfaatkan dengan baik itu bakal dilakukan selambat-lambatnya 2 tahun setelah sertifikat terbit. 

"Supaya tidak ada lahan-lahan yang terlantar. Karena harusnya ketika lahan dimiliki, digunakan, atau kalau misalnya itu HGU, itu harusnya kan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Bukan dibiarkan begitu saja," jelasnya saat ditemui di Kantor PCO, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Meski demikian, penertiban tanah HGB dan HGU yang tak terpakai itu tidak akan dilakukan secara serta-merta, melainkan bakal ditempuh melalui beberapa tahapan. 

Dalam penjelasan Hasan Nasbi, sebelum resmi mengambil alih tanah HGB dan HGU yang tak terpakai, pemerintah bakal melakukan peringatan pada pemilikan tanah sebanyak 3 kali. 

Apabila peringatan tersebut tak diindahkan, barulah proses ambil alih dan penghapusan legalisasi HGB dan HGU dihapus. Sementara itu, tanah tersebut berubah statusnya menjadi tanah terlantar yang dikelola oleh pemerintah. 

"Tapi pemerintah tidak akan serta-merta melakukan seperti itu karena ada masa tunggunya, sekian tahun. Ada peringatannya, tiga kali peringatan supaya lahan itu tidak ditelantarkan," pungkasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Alifian Asmaaysi
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why
Premium
25 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
1 jam yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf

Nusron Wahid Klarifikasi soal Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Klarifikasi soal Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Bidik 4 Juta Bidang Tanah Terdaftar PTSL di 2026

Nusron Wahid Bidik 4 Juta Bidang Tanah Terdaftar PTSL di 2026

IFG Life Lelang 7 Aset di Sekitaran Menteng, Termurah Rp33 Miliar

IFG Life Lelang 7 Aset di Sekitaran Menteng, Termurah Rp33 Miliar

Kejar Swasembada Susu, RI Siapkan Lahan 3.000 Ha Buat Investor Vietnam

Kejar Swasembada Susu, RI Siapkan Lahan 3.000 Ha Buat Investor Vietnam

Reforma Agraria: Bank Tanah Akan Salurkan 1.550 Ha Lahan Buat Warga Sulteng

Reforma Agraria: Bank Tanah Akan Salurkan 1.550 Ha Lahan Buat Warga Sulteng

Membangun Sistem Pertanahan dan Tata Ruang yang Transparan

Membangun Sistem Pertanahan dan Tata Ruang yang Transparan

Menteri ATR Sebut 850.000 Hektare Tanah di Kalsel Belum Terdaftar dan Terpeta

Menteri ATR Sebut 850.000 Hektare Tanah di Kalsel Belum Terdaftar dan Terpeta

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kemenhub Minta 14 Bandara Lengkapi Syarat Status Internasional
Transportasi & Logistik
2 menit yang lalu

Kemenhub Minta 14 Bandara Lengkapi Syarat Status Internasional

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf
Jasa & Niaga
16 menit yang lalu

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel
Energi & Tambang
20 menit yang lalu

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
18 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Inflasi AS Diprediksi Menguat Pada Juli 2025
Ekonomi Global
40 menit yang lalu

Inflasi AS Diprediksi Menguat Pada Juli 2025

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut
Ekonomi
41 menit yang lalu

Gubernur Bobby Nasution Siap Sukseskan Program MBG, KMP, dan SR di Sumut

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Lomba Semarak HUT RI Penyandang Tunanetra
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

3

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

4

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

5

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak