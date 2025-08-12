Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wanti-wanti Ekonom Soal Efisiensi Anggaran: Jangan Sampai Ganggu Pertumbuhan

Pemerintah diminta efisienkan anggaran tanpa matikan pemulihan ekonomi, meski defisit APBN 2025 diprediksi melebar ke 2,78% PDB. Fokus pada belanja modal.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 13:44
Share
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan pada konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (28/7/2025). / Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA -- Rencana pemerintah untuk menerapkan kembali efisiensi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diminta agar bisa menerapkan disiplin fiskal tanpa mematikan pemulihan. Hal itu menjadi tantangan karena defisit diperkirakan melebar ke angka 2,78%.

Sebagaimana diketahui, efisiensi yang bakal dilanjutkan pemerintah sebagai amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang diterbitkan akhir Juli 2025 lalu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya telah menegaskan bahwa tidak akan melakukan penyisiran ulang efisiensi anggaran kecuali yang sudah tercantum pada Inpres No.1/2025. Kemudian, PMK terbaru hanya menuliskan 15 pos anggaran yang terkena efisiensi atau lebih sedikit yakni 16 pos anggaran pada aturan sebelumnya: S-37/MK.02/2025.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengungkap perkiraan bahwa outlook defisit APBN 2025 melebar ke 2,78% terhadap PDB atau sekitar Rp662 triliun. Outlook itu lebih tinggi dari target defisit yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede mengatakan, langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah di tengah melebarnya defisit itu penting. Namun, penghematan belanja pemerintah harus dipastikan tidak mematikan pemulihan.

"Dalam konteks outlook defisit 2025 yang diperkirakan melebar ke 2,78% PDB (sekitar Rp662 triliun), langkah efisiensi ini penting untuk menjaga disiplin fiskal tanpa mematikan pemulihan," jelasnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (12/8/2025).

Baca Juga

Sebagaimana diketahui, data PDB kuartal II/2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pekan lalu menunjukkan bahwa belanja pemerintah terkontraksi hingga 0,3% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan tahun lalu.

Namun demikian, PDB menurut pengeluaran kategori pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi melonjak hingga 6,99% yoy atau tertinggi sejak kuartal II/2021. Lonjakan pertumbuhan investasi pada tiga bulan kedua 2025 itu ditopang oleh kenaikan belanja modal pemerintah.

Hasilnya, terang Josua, mesin pertumbuhan bergeser dari belanja operasional ke belanja yang berorientasi aset/kapasitas. Dia menilai hal itu terlihat dari pertumbuhan negatif konsumsi pemerintah, sedangkan pada periode yang sama, investasi tumbuh hampir 7% yoy dan penguatan sektor konstruksi konsisten dengan meningkatnya public capex, atau capital expenditure (belanja modal).

"Dengan kata lain, kontraksi konsumsi pemerintah pada 2Q25 merupakan konsekuensi transisi komposisi belanja yang—bila eksekusinya rapi—lebih pro-pertumbuhan," terangnya.

Kendati demikian, Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda tetap menyoroti bahwa harusnya belanja pemerintah tetap bisa menjadi stimulus ketika daya beli masyarakat masih turun.

Misalnya, belanja di sektor perhotelan atau sektor transportasi dinilai bisa menjadi stimulus bagi ekonomi daerah. Dia pun mengamini efisiensi awal tahun, yang notabenenya menargetkan pos-pos anggaran dimaksud, berdampak negatif setidaknya ke perekonomian hingga kuartal II/2025.

"Sebagai mesin stimulus utama dari pemerintah, belanja negara gagal memberikan dampak yang signifikan. Meskipun ada anggaran yang sebagian dibuka oleh pemerintah. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah masih minus atau terkontraksi. Padahal seharusnya ketika daya beli masyarakat masih turun, belanja pemerintah bisa menjadi stimulus yang tepat bagi perekonomian," terang Nailul kepada Bisnis.

Untuk itu, dia berharap pemerintah akan menggeber stimulus perekonomian pada kuartal III dan IV untuk belanja modal dan barang yang dapat menggerakkan perekonomian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dany Saputra
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
5 menit yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga
Premium
35 menit yang lalu

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Nasib Daerah Kini: Anggaran Kena Efisiensi, Dana Desa Jadi Jaminan Koperasi

Nasib Daerah Kini: Anggaran Kena Efisiensi, Dana Desa Jadi Jaminan Koperasi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

Daerah Mulai Waswas Efisiensi Bikin Kas Cekak, Ekonomi Bakal Tertekan?

Daerah Mulai Waswas Efisiensi Bikin Kas Cekak, Ekonomi Bakal Tertekan?

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Efisiensi Belanja Daerah Bisa Jadi Bumerang? Ini Kata Ekonom

Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan

Belanja Daerah Jadi Sasaran Efisiensi: Otonomi, Pajak dan Pembangunan Dipertaruhkan

Sri Mulyani Sasar Efisiensi Belanja TKD, Apa Kabar Otonomi Daerah?

Sri Mulyani Sasar Efisiensi Belanja TKD, Apa Kabar Otonomi Daerah?

Demi Efisiensi, Sri Mulyani Tahan Dana Infrastruktur hingga Otsus Daerah

Demi Efisiensi, Sri Mulyani Tahan Dana Infrastruktur hingga Otsus Daerah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kepatuhan WP Turun, Bukti Ditjen Pajak Masih Berburu di Kebun Binatang?
Pajak
7 menit yang lalu

Kepatuhan WP Turun, Bukti Ditjen Pajak Masih Berburu di Kebun Binatang?

Usai IP-CEPA, RI Bakal Teken Perjanjian Dagang ICA-CEPA Tahun Ini
Jasa & Niaga
32 menit yang lalu

Usai IP-CEPA, RI Bakal Teken Perjanjian Dagang ICA-CEPA Tahun Ini

Kemenhub Minta 14 Bandara Lengkapi Syarat Status Internasional
Transportasi & Logistik
41 menit yang lalu

Kemenhub Minta 14 Bandara Lengkapi Syarat Status Internasional

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan
Jasa & Niaga
18 jam yang lalu

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf
Jasa & Niaga
55 menit yang lalu

Viral Pernyataan Tanah Nganggur Diambil Negara, Nusron Wahid Minta Maaf

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel
Energi & Tambang
59 menit yang lalu

Pertamina Berkontrak dengan BUMD Petro Muba Kelola 490 Sumur Tua di Sumsel

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Ini 4 Catatan Ekonom ke Sri Mulyani Sebelum Lanjutkan Efisiensi APBN Lagi

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Ada 40 Bandara Internasional di RI, Simak Daftarnya dari Halim hingga Morowali

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Danantara Ungkap Punya Peta Agar Ekonomi Indonesia Tumbuh Hingga 7%

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

RS Hasan Sadikin Gunakan CNG PGN Gagas untuk Layanan Ramah Lingkungan

2

Kurva Terbalik Efisiensi Anggaran, Defisit APBN Justru Membengkak

3

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

4

Meneropong Anggaran Infrastruktur Prabowo Jelang Nota Keuangan RAPBN 2026

5

Klarifikasi DJP usai Viral Penjahit Ditagih Pajak Rp2,8 Miliar di Pekalongan