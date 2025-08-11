Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jelang Nota Keuangan, Ketua Banggar DPR Ungkap Kisi-kisi Postur RAPBN 2026

Ketua Banggar DPR Said Abdullah ungkap postur RAPBN 2026 dengan pendapatan Rp3.094-3.114 triliun dan belanja Rp3.800-3.820 triliun, defisit 2,53% PDB.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 14:14
Share
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers usai Pengesahan UU APBN TA 2025 di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024)/Bisnis-Annasa Rizki Kamalina
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers usai Pengesahan UU APBN TA 2025 di kompleks Parlemen, Kamis (19/9/2024)/Bisnis-Annasa Rizki Kamalina

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memberi bocoran mengenai kisaran target dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Said menyebut bahwa RAPBN 2026 memiliki tantangan besar di tengah ketidakpastian ekonomi global dan keterbatasan ruang fiskal.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memaparkan dan menyerahkan Nota Keuangan dan RPABN 2026 ke DPR pada Jumat (15/8/2025).

Said menjelaskan, berdasarkan pembahasan awal bersama pemerintah pada Juli 2025, pendapatan negara diperkirakan berada di kisaran Rp3.094–Rp3.114 triliun, sedangkan belanja negara Rp3.800–Rp3.820 triliun. Defisit anggaran diproyeksikan sebesar 2,53% terhadap PDB atau sekitar Rp706 triliun.

Postur tersebut lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025, yang diperkirakan mencatat pendapatan negara Rp2.865,5 triliun dan belanja negara Rp3.527,5 triliun dengan defisit Rp662 triliun (2,78% PDB).

“Target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat sangat menantang bagi pemerintah. Apalagi dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan dengan kebijakan tarif Presiden Trump dan konflik geopolitik tak kunjung lerai,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (11/8/2025). 

Menurutnya, tantangan di dalam negeri mencakup pemulihan daya beli masyarakat yang belum optimal, hilangnya setoran dividen BUMN sekitar Rp80 triliun pascarevisi UU BUMN, hingga kebutuhan menjaga momentum ekspor. Said menekankan perlunya pemerintah dan pelaku usaha mencari pasar nontradisional untuk mengurangi ketergantungan pada negara tujuan ekspor utama.

Baca Juga

RAPBN 2026 juga disebut menjadi momentum penting untuk menjalankan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel), Sekolah Rakyat, hingga pemeriksaan kesehatan gratis.

“Secara teknis, program ini tidak mudah, tetapi keberhasilannya bisa menjadi game changer bagi peningkatan kualitas SDM generasi mendatang. Saat ini, 54% angkatan kerja kita hanya lulusan SMP ke bawah,” ujar Said.

Lebih lanjut, legislator asal Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan bahwa pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Pemerintah perlu memperluas skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk menarik investasi swasta di berbagai proyek yang memungkinkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Edi Suwiknyo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry
Premium
1 menit yang lalu

The Role of OJK in Maintaining a Healthy Loan Industry

Icip-Icip Saham Blue Chip
Premium
31 menit yang lalu

Icip-Icip Saham Blue Chip

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Perbandingan APBN Proyek IKN Era Jokowi dan Prabowo

Perbandingan APBN Proyek IKN Era Jokowi dan Prabowo

Demi Efisiensi, Sri Mulyani Tahan Dana Infrastruktur hingga Otsus Daerah

Demi Efisiensi, Sri Mulyani Tahan Dana Infrastruktur hingga Otsus Daerah

Kontradiksi Politik Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo

Kontradiksi Politik Anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo

APBN 2025 : Solusi Pragmatis Tambal Defisit Anggaran

APBN 2025 : Solusi Pragmatis Tambal Defisit Anggaran

Efisiensi Berlanjut! Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru, Ada Relaksasi?

Efisiensi Berlanjut! Sri Mulyani Terbitkan PMK Baru, Ada Relaksasi?

Tambal Sulam Keuangan Negara, Strategi Taktis atau Pragmatis?

Tambal Sulam Keuangan Negara, Strategi Taktis atau Pragmatis?

OPINI: APBN 2025 Terancam Jebol?

OPINI: APBN 2025 Terancam Jebol?

DPR Sahkan Pembahasan RAPBN 2026

DPR Sahkan Pembahasan RAPBN 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon
Energi & Tambang
4 menit yang lalu

Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon

Proyek Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR) Tak Kunjung Dibangun, Mengapa?
Infrastruktur
13 menit yang lalu

Proyek Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR) Tak Kunjung Dibangun, Mengapa?

Bauran EBT Capai 15,2 GW Juni 2025, 14,5% dari Total Pembangkit
Energi & Tambang
20 menit yang lalu

Bauran EBT Capai 15,2 GW Juni 2025, 14,5% dari Total Pembangkit

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI
Asuransi
2 jam yang lalu

IFG dan KAI Perkuat Literasi Keuangan Karyawan Jelang HUT ke-80 RI

Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%
Jasa & Niaga
35 menit yang lalu

Buruh Tuntut Upah Minimum (UMP) 2026 Naik hingga 10,5%

Pengusaha Optimistis Akses Pasar Makin Lebar usai Prabowo Teken IP—CEPA
Jasa & Niaga
46 menit yang lalu

Pengusaha Optimistis Akses Pasar Makin Lebar usai Prabowo Teken IP—CEPA

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

3

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

4

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

5

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Potensi Impor LNG dari AS Kompetitif dengan Harga Gas Domestik

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Harga Indeks Batu Bara Diproyeksi Rebound Semester II/2025, Pengusaha Pacu Ekspor

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

Jepang Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025 Hampir Separuh

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

BI Jakarta Buka Suara soal Viral Fenomena Rojali & Rohana

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Optimalisasi Pengurangan volume Sampah di TPA Jatibarang
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II/2025 Diragukan, Ekonom Indef Desak Transparansi

2

Tarif Trump Buka Jalan China Jadi Mitra Dagang Utama Jerman

3

Heboh BI Intip Seluruh Transaksi Via Payment ID, Cek Detailnya

4

Arah Bursa Saham AS Pekan Depan Dibayangi Data Inflasi AS

5

Tarif Trump 19% Berlaku, Produsen Sepatu RI Masih Berharap Turun dari 19%