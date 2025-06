Samator Indo Gas (AGII) Perkuat Peran Indonesia di Panggung Industri Gas Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Samator Indo Gas Tbk. kembali menunjukkan eksistensinya di kancah internasional dengan berpartisipasi dalam The 26th China International Exhibition on Gases, Technology, Equipment and Application (IG China 2025).

Presiden Direktur Samator Indo Gas, Rachmat Harsono mengungkapkan bahwa kehadiran emiten gas berkode saham AGII itu di IG China 2025 merupakan langkah konkret dalam memperkuat peran Indonesia di panggung industri gas dunia.

“Melalui ajang ini, kami berharap dapat membangun kolaborasi yang lebih luas dan berkontribusi nyata dalam mendukung transisi global menuju masa depan energi yang berkelanjutan,” kata Rachmat, dikutip Kamis (26/6/2025).

Menurut Rachmat, kehadiran Samator sekaligus memperkuat hubungan Indonesia dengan para mitra global, sehingga dapat bersama-sama mempercepat transisi energi berkelanjutan di Tanah Air.

Sebagai puncak partisipasi di IG China 2025, Samator secara resmi menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) berjudul ‘Establishment of China-Indonesia Joint Task Force on Gas and Clean Energy Cooperation' bersama Frank Xu, pendiri sekaligus Chairman of China IG Member Alliance (CIGMA).

Penandatanganan MoU ini menjadi wujud nyata kolaborasi di sektor gas industri untuk memperkuat sinergi dalam menghadirkan solusi energi terbarukan.

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai Berlianto Situngkir menyebut, pengakuan ini bukan hanya simbolis, tetapi juga validasi kuat atas pentingnya sektor gas industri Indonesia dan kemitraan kami dengan China yang terus berkembang,” ujarnya.

Sebagai gambaran, Samator Indo Gas mempunyai empat lini bisnis, yakni produksi gas industri, perdagangan gas industri, perdagangan alat-alat gas industri, dan instalasi peralatan gas industri. Saat ini, Samator mengoperasikan 58 pabrik gas industri dan 103 filling station di 29 provinsi di Indonesia.

Adapun, IG China 2025 diselenggarakan pada 18–20 Juni 2025. Bertempat di Hangzhou Grand Convention and Exhibition Center, Tiongkok, acara ini diikuti oleh 200 exhibitors.

IG China merupakan satu-satunya pameran bertaraf internasional yang secara khusus didedikasikan untuk industri gas. Sejak pertama kali diluncurkan pada 1999, acara ini didukung oleh berbagai asosiasi industri terkemuka dan telah menjadi wadah penting bagi pelaku industri dari seluruh dunia untuk memperkenalkan teknologi terbaru, mendorong pertumbuhan sektor gas industri, dan menjalin kemitraan strategis.

Pameran ini turut diikuti oleh berbagai negara dari Timur Tengah, Korea, Turki, India, Malaysia, Rusia, dan negara-negara lainnya, yang menampilkan produk-produk unggulan seperti peralatan gas hemat energi, sistem pengujian silinder, peralatan gas medis, serta teknologi terbaru dalam sektor gas industri.