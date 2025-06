Bahlil Minta Proyek Strategis Gas di Papua Barat Libatkan Pengusaha Lokal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) lapangan gas Asap, Kido, dan merah (AKM) di Blok Kasuri, Papua Barat, melibatkan masyarakat dan pengusaha lokal.



Adapun, proyek AKM telah ditetapkan sebagai PSN sejak November 2023 dengan nilai investasi sebesar US$3,37 miliar. Proyek ini diperkirakan akan memberikan tambahan penerimaan negara hingga US$2,01 miliar.



Menurut Bahlil, proyek itu akan menyerap lebih dari 1.500 tenaga kerja saat konstruksi dan 200 tenaga kerja saat operasional, dengan komitmen 80% berasal dari orang asli Papua.



Dalam dialog dengan jajaran pelaksana proyek, Bahlil menyampaikan bahwa pembangunan proyek strategis seperti AKM harus membawa manfaat yang luas, termasuk bagi pelaku usaha lokal.



"Kalau bisa pengusahanya jangan hanya satu bendera ya. Berbagi dengan yang lain, agar tidak ada kecemburuan," ujar Bahlil dikutip dari keterangan resmi, Kamis (12/6/2025).



Dia juga mengingatkan agar perusahaan pelaksana tidak hanya mengandalkan mitra kerja dari Jakarta. Namun, turut memberi ruang bagi kontraktor dan tenaga kerja dari Papua dan daerah sekitar proyek.



"Jangan semua dari Jakarta terus. Libatkan pengusaha lokal, beri mereka kesempatan untuk bertumbuh. Ini tanah mereka juga," kata Bahlil.



Proyek AKM dikelola oleh Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) dengan target produksi mencapai 300 million standard cubic feet per day (MMscfd) mulai 2027.



Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan gas nasional di tengah potensi defisit energi.



Bahlil menyampaikan bahwa progres pengembangan lapangan gas sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Menurutnya, empat dari lima sumur yang dibuka telah rampung 100%. Sementara itu, satu sumur lainnya masih dalam tahap penyelesaian.



Selain itu, Genting Group melalui PT Layar Nusantara Gas juga sedang membangun fasilitas floating LNG (FLNG) berkapasitas 1,2 juta ton per tahun di Shanghai, China.



FLNG ini akan menjadi yang pertama di Indonesia dan kesembilan di dunia, dengan progres konstruksi mencapai 55,3%.