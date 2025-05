Jepang Targetkan Negosiasi Tarif dengan AS Rampung Juni 2025

Donald Trump menyebut kesepakatan tarif AS-Jepang akan menciptakan sedikitnya 70.000 lapangan pekerjaan dan menambah $14 miliar bagi ekonomi AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala negosiator perdagangan Jepang Ryosei Akazawa mengindikasikan tujuannya untuk menyelesaikan pembicaraan tarif tepat waktu untuk pertemuan bulan Juni antara Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba.

Melansir Bloomberg pada Senin (26/5/2025), pernyataan Akazawa menyusul panggilan telepon antara Trump dan Ishiba yang berjanji untuk bertemu di sela-sela pertemuan puncak G-7 bulan depan.

Beberapa jam setelah itu, Trump mengindikasikan persetujuannya untuk kemitraan antara Nippon Steel Corp. dan United States Steel Corp., meningkatkan harapan bahwa presiden mungkin lebih bersedia mendengarkan posisi Jepang.

"Telah dipastikan bahwa para pemimpin kedua negara menantikan pertemuan mereka. Kami akan melakukan yang terbaik dengan mempertimbangkan hal itu," ungkap Akazawa kepada wartawan di Washington pada Jumat (23/5/2025) lalu setelah bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan USTR Jamieson Greer.

Presiden AS mengatakan kemitraan tersebut akan menciptakan sedikitnya 70.000 lapangan pekerjaan dan menambah $14 miliar bagi ekonomi AS. Memanfaatkan signifikansi investasi Jepang dalam ekonomi AS merupakan salah satu taktik yang mungkin digunakan Tokyo untuk memenangkan konsesi dari Washington terkait tarif.

Jepang memiliki persediaan investasi asing langsung terbesar di AS dalam lima tahun hingga 2023, menurut data Departemen Perdagangan.

Akazawa mengatakan investasi oleh Nippon Steel akan membantu ekonomi AS, meskipun dia menolak berkomentar mengenai implikasi kesepakatan perusahaan terhadap pembicaraan perdagangan atau apakah kesepakatan tersebut merupakan pembelian sebelum pengumuman resmi oleh AS.

Pernyataan Kantor Kabinet yang terpisah mengatakan bahwa Akazawa telah dengan tegas meminta AS untuk mempertimbangkan kembali tarifnya terhadap Jepang. Akazawa mengatakan pembicaraan tersebut berpusat pada perluasan perdagangan, tindakan non-tarif, dan kerja sama dalam keamanan ekonomi, dan pembicaraan tersebut telah lebih jujur dan mendalam daripada sebelumnya.

Seperti halnya negara-negara lain, Trump telah mengenakan tarif sebesar 25% pada mobil, baja, dan aluminium kepada Jepang, serta tarif sebesar 10% untuk semua jenis barang. Tarif timbal balik tersebut akan dinaikkan menjadi 24% pada awal Juli, kecuali jika ada kesepakatan.

Mobil dan suku cadang mobil mencakup sekitar sepertiga dari semua ekspor ke AS dari Jepang. Industri otomotif merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jepang dan mempekerjakan sekitar 8% dari angkatan kerja.

Dengan pemilihan majelis tinggi yang akan berlangsung musim panas ini, mencapai kesepakatan perdagangan dapat membantu meningkatkan peringkat persetujuan Ishiba, yang telah turun ke level terendah selama masa jabatan perdana menterinya. Namun, kesepakatan yang memberi terlalu banyak ruang bagi AS, terutama di sektor pertanian, tanpa mengatasi tarif otomotif juga dapat menjadi bumerang.

Bagi Akazawa, ini adalah putaran ketiga perundingan perdagangan tingkat atas dengan mitra-mitranya di AS. Dia diperkirakan akan kembali ke AS untuk bertemu Menteri Keuangan Scott Bessent minggu depan.

Berbicara menjelang pertemuan hari Jumat, Akazawa menekankan perlunya mencapai kesepakatan sebagai satu paket dan memperingatkan agar tidak terburu-buru.

“Tidak ada artinya membicarakan seberapa dekat Anda telah mencapai kesepakatan karena, seperti yang dikatakan dalam bahasa Inggris, tidak ada yang disetujui sampai semuanya disetujui,” kata Akazawa.