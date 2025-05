Smelter Freeport yang Terbakar Kembali Beroperasi Mulai Juni 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, TANGERANG — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, smelter baru PT Freeport Indonesia (PTFI) di Gresik, Jawa Timur kembali beroperasi mulai Juni 2025.



Dia mengatakan, kepastian jadwal tersebut diperoleh usai menerima kunjungan pihak PTFI pada Senin (19/5/2025). Bahlil menyebut, perbaikan smelter yang sempat terbakar pada Oktober 2024 itu rampung Mei 2025 ini.



Dengan demikian, PTFI mempercepat target operasional smelter itu dari sebelumnya September 2025 menjadi Juni 2025.



"Freeport kemarin mereka melaporkan kepada saya bahwa smelter mereka yang tadinya selesai di bulan September, itu bulan ini sudah selesai [perbaikan]. Juni itu sudah mulai [operasional]," kata Bahlil di sela-sela gelaran IPA Convex di Tangerang, Rabu (21/5/2025).



Sejatinya, kata Bahlil, saat ini PTFI sudah memulai operasional smelter. Namun, proses tersebut butuh waktu setidaknya 2 hingga 3 pekan sampai bisa mengolah konsentrat tembaga.



"Sekarang sudah mulai pemanasan, tapi tungkunya itu butuh 2 hingga 3 minggu. Jadi mulai masuk bahan konsentratnya di bulan Juni," tuturnya.



Di sisi lain, Bahlil mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Freeport pada Senin lalu, belum banyak membahas terkait perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI yang berakhir pada 2041.



"Dalam pembahasan kemarin, tidak terlalu banyak, tidak terlalu spesifik. Tapi juga saya ikut diajak membahas itu, tapi kita lihat perkembangan," kata Bahlil.



Adapun, Freeport tengah bersiap untuk mengajukan perpanjangan IUPK di tambang Grasberg, Papua Tengah pada tahun ini. PTFI sempat berencana mengajukan permohonan perpanjangan kontrak tambang tersebut pada tahun lalu.



Namun kemudian, Freeport diterpa persoalan insiden kebakaran smelter tembaga barunya di Gresik, Jawa Timur pada Oktober 2024, belum ada sebulan sejak diresmikan. Beroperasinya smelter tembaga Freeport memang menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi Freeport untuk mendapat perpanjangan kontrak IUPK selepas 2041.



President & Chief Executive Officer Freeport-McMoran Inc. (FCX) Kathleen Quirk mengatakan, proses perbaikan smelter telah dipercepat dan hampir rampung. Menurut Quirk, keberhasilan tersebut akan mempermudah upaya Freeport untuk mendapat perpanjangan hak operasi tambang dalam jangka panjang di Indonesia.



Apalagi, pabrik pemurnian logam mulia (PMR) PTFI di Gresik juga baru saja diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pabrik emas murni batangan ini dapat menghasilkan sekitar 50 ton emas dan 210 ton perak per tahun.



Selain itu, juga dapat menghasilkan platinum group metals yaitu 30 kilogram (kg) platinum dan 375 kg paladium.



"Keberhasilan penyelesaian proyek-proyek ini memungkinkan kami untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan hak operasi pada paruh kedua tahun ini," ujar Quirk dalam Earnings Call Q1 2025 Kamis (24/4/2025) waktu New York, AS.