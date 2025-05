Harga Pangan 6 Mei 2025: Bawang Merah Anjlok, Cabai Merah Keriting Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) merekam mayoritas komoditas pangan secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga di tingkat konsumen. Hanya beras medium, cabai merah keriting, dan berbagai jenis ikan yang mengalami peningkatan pagi ini.

Berdasarkan data Panel Harga Bapanas, Selasa (6/5/2025), pukul 07.16 WIB, harga berbagai jenis ikan terpantau bergerak naik dibanding hari sebelumnya.

Bapanas merekam, harga ikan kembung di tingkat konsumen naik signifikan 5,95% menjadi Rp42.857 per kilogram (kg), ikan bandeng naik 5,27% menjadi Rp36.190 per kg, dan ikan tongkol naik 1,94% menjadi Rp34.414 per kg.

Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah komoditas lainnya. Harga beras medium pagi ini dibanderol Rp13.716 per kg atau naik tipis 0,01% dibanding hari sebelumnya dan cabai merah keriting naik 0,14% menjadi Rp53.811 per kg.

Sementara itu, mayoritas harga komoditas pangan pagi ini kompak turun. Bapanas melaporkan, harga beras premium di tingkat konsumen turun 0,18% menjadi Rp15.524 per kg dan beras SPHP turun signifikan 2,41% menjadi Rp12.333 per kg.

Selanjutnya, harga jagung di tingkat peternak turun signifikan yakni sebesar 7,29% menjadi Rp5.724 per kg, dan kedelai biji kering impor turun 5,33% menjadi Rp10.217 per kg.

Berbagai jenis bawang juga bergerak turun. Bawang merah tercatat sebesar Rp36.408 per kg atau merosot sebesar 11,78% dibanding hari sebelumnya, dan bawang putih bonggol turun 2,24% menjadi Rp42.727 per kg.

Kemudian, cabai merah besar turun signifikan 15,5% menjadi Rp40.073 per kg, cabai rawit merah turun 2,2% menjadi Rp58.840 per kg, dan daging sapi murni turun 2,11% menjadi Rp132.308 per kg.

Lalu, berbagai produk unggas seperti daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing turun sebesar 9,79% dan 2,77% dibanding hari sebelumnya.

Harga gula konsumsi turun 0,33% menjadi Rp18.490 per kg, minyak goreng kemasan turun signifikan 4,85% menjadi Rp19.776 per liter, minyak goreng curah turun 3,87% menjadi Rp17.178 per liter, dan Minyakita turun 2,82% menjadi Rp17.085 per liter.

Bapanas juga mencatat harga tepung terigu curah turun 2,09% menjadi Rp9.619 per kg, tepung terigu kemasan turun signifikan 5,28% menjadi Rp12.292 per kg, daging kerbau beku impor turun signifikan 7,44% menjadi Rp100.000 per kg, dan daging kerbau segar lokal anjlok 15,37% menjadi Rp120.000 per kg.