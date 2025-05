Harga Pangan 5 Mei 2025: Beras dan Minyak Turun, Cabai Rawit Naik

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) melaporkan, harga komoditas pangan secara rata-rata nasional mengalami penurunan harga di tingkat konsumen. Kendati begitu, harga beras premium, cabai merah keriting, cabai rawit merah, ikan kembung, dan ikan tongkol bergerak naik pagi ini.

Berdasarkan Panel Harga Bapanas, Senin (5/5/2025) pukul 07.14 WIB, harga beras premium pagi ini naik tipis 0,04% dari hari sebelumnya, menjadi Rp15.570 per kilogram (kg).

Harga cabai merah keriting naik 0,1% menjadi Rp54.008 per kg, cabai rawit merah naik 0,73% menjadi Rp61.063 per kg, ikan kembung naik 1,94% menjadi Rp41.400 per kg, dan ikan tongkol naik signifikan 8,24% menjadi Rp36.431 per kg.

Sementara itu, mayoritas harga pangan bergerak turun pagi ini. Di tingkat konsumen, harga beras medium turun signifikan 0,88% dari hari sebelumnya menjadi Rp13.353 per kg.

Harga beras SPHP juga bergerak turun 1,48% dari hari sebelumnya menjadi Rp12.450 per kg di tingkat konsumen.

Kemudian, komoditas lain seperti jagung di tingkat peternak dibanderol Rp5.947 per kg, atau turun signifikan sebesar 4,08% dibanding hari sebelumnya.

Harga kedelai biji kering impor dipatok sebesar Rp10.618 per kg atau turun 1,79%, bawang merah merosot sebesar 5,87% pagi ini, menjadi Rp38.992 per kg, dan bawang putih bonggol turun 1,15% menjadi Rp43.190 per kg.

Harga cabai merah besar tercatat turun signifikan. Di tingkat konsumen, harga cabai merah besar dibanderol sebesar Rp44.116 per kg atau turun 7,96% dibanding hari sebelumnya.

Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 2,32% menjadi Rp132.568 per kg, daging ayam ras turun 1,11% menjadi Rp33.921 per kg, dan telur ayam ras turun 0,99% menjadi Rp28.905 per kg.

Beberapa komoditas pangan juga bergerak turun. Pagi ini, harga gula konsumsi di tingkat konsumen turun 1,07% menjadi Rp18.371 per kg, minyak goreng kemasan turun signifikan 4,74% menjadi Rp19.751 per kg, minyak goreng curah turun 3,26% menjadi Rp17.240 per kg, dan Minyakita turun 2,32% menjadi Rp17.198 per kg.

Bapanas juga merekam harga tepung terigu baik curah maupun non curah turun. Tercatat, harga tepung terigu curah turun 0,27% menjadi Rp9.757 per kg dan tepung terigu kemasan turun signifikan 2,39% menjadi Rp12.642 per kg.

Lalu, harga ikan bandeng pagi ini dibanderol sebesar Rp34.282 per kg atau turun 0,12% dibanding harga sebelumnya.

Harga garam konsumsi turun signifikan 6.97% menjadi Rp10.857 per kg pagi ini dan daging kerbau beku impor turun drastis 11,25% menjadi Rp95.000 per kg.