Bank Dunia Sebut 172 Juta Warga RI Miskin, Ini Perbandingan dengan Para Tetangga

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Dunia (World Bank) mengungkapkan mayoritas penduduk Indonesia masih tergolong miskin jika dihitung sesuai standar ambang batas kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas alias upper middle-income country. Berikut perbandingannya dengan beberapa negara lain.

Dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025, angka kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia terungkap sebesar 60,3%. Laporan itu mengungkap jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2024.

Persentase tersebut berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah-atas yaitu pengeluaran per kapita sebesar US$6,85 per hari atau sekitar Rp115.278 per hari (asumsi JISDOR Rp16.829 per dolar AS). Artinya, orang yang pengeluaran per kapita per harinya di bawah Rp155 ribu termasuk miskin.

Sementara itu, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,1 juta berdasarkan Susenas 2024 Badan Pusat Statistik (BPS). Mengacu pada data kemiskinan Indonesia Bank Dunia terbaru, 60,3% jumlah penduduk miskin itu setara dengan 172 juta orang.

Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, persentase penduduk miskin Indonesia merupakan yang tertinggi kedua. Pada peringkat terbatas ada Laos dengan 68,9% dari total populasi 7,8 juta penduduk atau sebanyak 5,37 juta orang.

Sementara itu, menyusul di belakang keduanya adalah Filipina dengan persentase penduduk miskin sebesar 50,6% dari total populasi 115,8 juta orang atau setara 58,59 juta penduduk. Selanjutnya, jumlah masyarakat miskin Vietnam tercatat sebanyak 18,2% dari total populasi 101 juta orang atau setara 18,38 juta penduduk.

Adapun, persentase penduduk miskin Thailand ada di level 7,1% dari total populasi 71,9 juta orang atau setara 5,1 juta orang. Sementara itu, persentase penduduk miskin di Malaysia hanya sebesar 1,3% dari total populasi 35,6 juta orang atau setara 462.800 orang.

Sebagai catatan, Bank Dunia tidak memiliki data kemiskinan di Kamboja dan Myanmar.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan negara di luar Asean seperti China, angka kemiskinan Indonesia juga masih terpaut jauh. Dalam laporan yang sama, persentase penduduk miskin di Negeri Tirai Bambu tercatat sebesar 11,9% dari total populasi 1,4 miliar orang atau setara 166,6 juta penduduk.

Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin Indonesia dengan Negara Lain:

Negara Persentase Jumlah Orang Laos 68,9% 5,87 juta Indonesia 60,3% 172 juta Filipina 50,6% 58,59 juta Vietnam 18,2% 18,38 juta Thailand 7,1% 5,1 juta Malaysia 1,3% 462.800 China 11,9% 166,6 juta

Sumber: Macro Poverty Outlook, Bank Dunia