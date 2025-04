Nego Tarif Trump, Indorama Siap Investasi Proyek Blue Ammonia AS US$ 2 Miliar

Menko Airlangga mengatakan Indorama berencana berinvestasi senilai US$2 miliar di Louisiana, AS untuk proyek Blue Ammonia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa perusahaan Indorama berencana berinvestasi senilai US$2 miliar di Louisiana untuk proyek Blue Ammonia.

Hal ini disampaikannya usai melaporkan hasil kunjungannya ke Amerika Serikat (AS) dalam rangka negosiasi tarif resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump kepada Presiden Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/4/2025).

“Kami sampaikan juga dari perusahaan Indorama untuk investasi US$2 miliar di Louisiana untuk Blue Amonia,” ujarnya kepada wartawan di Kantor Presiden.

Lebih lanjut, Airlangga mengaku bahwa dirinya bertemu dengan pejabat tinggi seperti USTR, Secretary of Commerce, Secretary of Treasury, dan Direktur National Economic Council. Termasuk juga berdiskusi dengan pelaku industri semikonduktor AS, US-Asean Business Council, Amazon, Boeing, Microsoft, dan Google.

Dalam pertemuan tersebut, kata Airlangga. Indonesia menawarkan sejumlah proposal, termasuk keseimbangan neraca perdagangan dan penghapusan hambatan non-tarif.

“Karena surat kami relarif komprehensif, terkait non tarif, dan rencana Indonesia seimbangkan neraca perdagangan. Kami sebut fair and square. Mereka kan neraca perdagangannya sekitar US$19 miliar, kami berikan lebih dari US$19,5 miliar. Jual beli langsung US$19,5 miliar tetapi kami ada projek yang akan dibeli dari AS,” imbuhnya.

Termasuk, kata Airlangga, pembahasan terkait dengan critikal mineral yang juga turut dibahas dalam lawatannya tersebut dengan mengajukan permintaan untuk tarif yang sifatnya resiprokal atau untuk komoditas utama Indonesia yang melakukan ekspor ke AS.

Dia menekankan bahwa Indonesia mengajukan permintaan agar tarif ekspor utama Indonesia ke AS disetarakan dengan negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh.

“Kami minta tarif kita setara dengan negara lain. Apakah ke Vietnam, Bangladesh, sehingga dengan yang lain kami ada equal level playing field,” pungkas Airlangga.