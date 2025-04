Harga Pangan Hari Ini (15/4): Beras, Bawang, & Cabai Kompak Turun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga pangan hari ini mengalami penurunan secara rata-rata nasional. Penurunan harga terjadi pada komoditas beras, bawang putih bonggol, cabai, daging hingga telur ayam.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Selasa (15/4/2025) pukul 08.22 WIB, harga beras premium berada di kisaran Rp15.588 atau turun 0,04% hari ini dibandingkan hari sebelumnya.

Harga beras SPHP secara nasional juga mengalami penurunan 0,12% menjadi Rp12.609 per kg hari ini dan harga beras medium turun 0,12% menjadi Rp13.710 per kg.

Tak hanya beras, harga bawang putih bonggol juga turun secara nasional sebesar 0,02% menjadi Rp44.961 per kg dari hari sebelumnya dan harga bawang merah turun 0,38% menjadi Rp45.174 per kg.

Komoditas daging sapi murni juga turun 0,91% menjadi Rp135.467 per kg. Harga daging ayam ras turun 0,35% menjadi Rp35.940 per kg dan telur ayam ras turun 0,12% menjadi Rp35.724 per kg.

Di sisi lain, harga cabai rawit merah naik 0,73% menjadi Rp81.523 per kg, sementara harga cabai merah keriting naik 1,43% menjadi Rp58.346 per kg dan cabai merah besar turun 0,11% menjadi Rp52.284 per kg.

Tak hanya itu, harga kedelai biji kering (impor) turun 0,26% menjadi Rp10.678 per kg, sedangkan harga gula konsumsi turun 0,12% menjadi Rp18.523 per kg.

Lebih lanjut, harga minyak goreng kemasan naik 0,17% dikisaran Rp20.679 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng curah turun 0,76% menjadi Rp17.826 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang naik yaitu harga tepung terigu curah turun 0,28% menjadi Rp9.814 per kg dan harga tepung terigu kemasan naik 0,18% menjadi Rp12.918 per kg. Harga jagung tingkat peternak naik 1,59% menjadi Rp6.214 per kg.

Di samping itu, harga pangan ikan hari ini bervariasi. Adapun, harga ikan kembung naik 0,07% menjadi Rp41.715 per kg dan ikan tongkol naik 0,37% menjadi Rp34.702 per kg, sementara ikan bandeng naik 0,9% menjadi Rp34.555 per kg.