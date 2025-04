Lalu Lintas di Tol Cipali Ramai Lancar, One Way Masih Diterapkan

One way di tol Cipali masih diberlakukan meskipun arus lalin masih ramai lancar

Bisnis.com, CIREBON- Arus kendaraan di Tol Cikopo–Palimanan (Cipali) terpantau dalam kondisi ramai lancar pada Minggu (6/4/2025).

Sistem rekayasa lalu lintas satu arah (one way) yang diberlakukan dari KM 188 hingga KM 72 berhasil mengurai kepadatan arus mudik yang mengarah ke Jakarta.

Berdasarkan data yang dirilis oleh pihak pengelola Astra Tol Cipali, hingga pukul 09.00 WIB tercatat sekira 46.300 kendaraan melintas melalui Gerbang Tol Cikopo, yang menjadi akses utama kendaraan dari arah Cirebon menuju Jakarta.

Jumlah tersebut dihitung sejak pukul 00.00 WIB atau dini hari, dengan rata-rata pergerakan sekitar 5.100 kendaraan setiap jamnya.

“Kondisi lalu lintas di jalur one way masih tergolong lancar, meskipun volume kendaraan cukup tinggi,” ujar Head of Sustainability Management & Corporate Communications Department Astra Tol Cipali, Minggu (6/4/2025).

Rekayasa one way merupakan bagian dari upaya pengendalian arus balik Lebaran 2025. Skema ini dinilai efektif dalam mengantisipasi penumpukan kendaraan di titik-titik krusial sepanjang jalur Tol Trans Jawa, khususnya ruas Cipali yang kerap menjadi titik konsentrasi lalu lintas pemudik.

Selain arus kendaraan yang mengalir lancar, Astra Tol Cipali juga melaporkan kondisi di delapan rest area sepanjang tol yang turut mengalami peningkatan kunjungan. Rest area tersebut tetap mampu melayani pengguna jalan dengan baik, dengan lahan parkir yang tersedia dan fasilitas toilet yang cukup.

“Meski ramai pengunjung, rest area masih kondusif dan kami terus memantau agar pelayanan tetap optimal,” jelas Ardam.

Pihak pengelola juga mengimbau agar pengguna jalan memanfaatkan rest area sesuai kebutuhan, dengan waktu istirahat maksimal 30 menit. Imbauan ini ditujukan untuk mencegah penumpukan kendaraan di area parkir yang bisa berdampak pada kelancaran arus kendaraan di jalur utama tol.

Bagi pengendara yang merasa waktu istirahat di rest area terbatas, Astra Tol Cipali juga menyarankan alternatif tempat beristirahat dan mengisi bahan bakar di luar gerbang tol terdekat.

Pengguna jalan tidak perlu khawatir, sebab keluar tol hanya untuk beristirahat tidak akan mempengaruhi tarif yang dikenakan.

Melihat potensi meningkatnya arus balik hingga malam hari nanti, pengelola Tol Cipali mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap waspada, menjaga jarak aman antar kendaraan, dan memastikan kondisi fisik serta kendaraan dalam keadaan prima.

Penerapan sistem one way diperkirakan akan terus berlangsung selama volume kendaraan dari arah timur menuju barat masih tinggi. Pihak Astra Tol Cipali memastikan akan terus memperbarui informasi dan menyesuaikan kebijakan lalu lintas sesuai situasi di lapangan.