Arus Balik Lebaran, Cek Kondisi Lalin Tol Cipali Arah Jakarta Hari Ini

Berikut kondisi arus lalu lintas di jalur one way Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dari arah Cirebon menuju Jakarta pada Sabtu (5/4/2025) atau H+5 Lebaran.

Bisnis.com, CIREBON- Arus lalu lintas di jalur one way Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dari arah Cirebon menuju Jakarta terpantau ramai lancar pada Sabtu (5/4/2025) atau H+5 Lebaran.

Berdasarkan pantauan hingga pukul 09.00 WIB, kendaraan yang melintasi ruas KM 188 hingga KM 72 bergerak dengan kecepatan stabil di kedua jalur, meskipun terjadi peningkatan volume kendaraan.

Data dari Astra Tol Cipali mencatat, sejak pukul 00.00 hingga 09.00 WIB, tercatat sekira 40.600 kendaraan melintas di Gerbang Tol Cikopo. Angka ini menunjukkan lonjakan sebesar 53% dibandingkan periode hari sebelumnya.

Rata-rata, 4.500 kendaraan melintasi gerbang tersebut setiap jamnya selama sembilan jam terakhir.

Head Departement Sustainability Management and Corporate Communications Astra Tol Cipali, Ardam Rafif Trisilo mengatakan, kondisi ini terjadi seiring dengan diberlakukannya rekayasa lalu lintas sistem one way oleh pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan arus balik libur panjang.

"Jalur one way diterapkan dari KM 188 hingga KM 72 arah Jakarta, dan terpantau efektif mengurai kepadatan," kata Ardam, Sabtu (5/4/2025).

Ardam menuturkan, penerapan sistem one way ini merupakan bagian dari strategi pengaturan lalu lintas nasional yang telah direncanakan oleh pihak kepolisian bersama stakeholder terkait.

Pihak pengelola jalan tol bersama aparat kepolisian terus memantau dan mengevaluasi situasi di lapangan secara berkala.

“Jika ada perubahan kondisi di lapangan, termasuk lonjakan volume atau hambatan lalu lintas, maka rekayasa bisa disesuaikan secara dinamis,” tambah Ardam.

Untuk saat ini, situasi lalu lintas masih berada dalam kendali. Kendaraan bergerak dengan kecepatan rata-rata sesuai batas normal, dan tidak ada laporan kecelakaan besar hingga pukul 09.00 WIB.

Meskipun kondisi lalu lintas terpantau lancar, pihak pengelola jalan tol tetap mengimbau para pengguna jalan untuk tidak berhenti sembarangan, khususnya di bahu jalan tol.

Hal ini penting untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas serta menghindari potensi kecelakaan.

“Bahu jalan hanya digunakan untuk kondisi darurat. Kami mengimbau agar pengguna jalan tidak berhenti di bahu jalan untuk beristirahat atau keperluan lainnya yang bukan bersifat darurat,” ujarnya.

Ardam menambahkan, pelanggaran terhadap imbauan tersebut tidak hanya berpotensi menyebabkan perlambatan arus, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Untuk menunjang kenyamanan pengguna jalan tol, Astra Tol Cipali menyediakan layanan informasi dan bantuan 24 jam. Jika mengalami kendala selama perjalanan, pengguna jalan dapat menghubungi call center Astra Tol Cipali di nomor (0260) 7600-600 atau melalui WhatsApp di 0811-2347-600.

“Kami terus memperbarui informasi secara real time untuk membantu pengguna jalan dalam merencanakan perjalanan, menghindari titik-titik kepadatan, dan mengetahui kondisi lalu lintas terkini,” ujar Ardam.