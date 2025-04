Jadwal Ganjil Genap, Contra Flow, One Way saat Arus Balik Mudik Lebaran 2025

Simak jadwal ganjil-genap, one way, dan contra flow yang akan diterapkan saat arus balik mudik Lebaran 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Puncak arus balik mudik lebaran 2025 diprediksi akan terjadi pada Sabtu (5/4/2025).

"Arus balik yang prediksinya itu tanggal 5 atau 6 April, tentunya kami harus melakukan langkah-langkah strategis dengan semua stakeholder kaitannya dengan tata kelola rekayasa lalu lintas," kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dilansir dari Antara.

Mengantisipasi memuncaknya arus balik, pihak kepolisian akan menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas.

Rekayasa lalin yang dilakukan salah satunya adalah menerapkan contraflow (lawan arus) dari KM 70 hingga KM 47 Tol Jakarta-Cikampek. Namun jika diperlukan, kata dia, contraflow akan diperpanjang hingga KM 36.

"Jadi contraflow ini tentunya nanti akan melihat parameter-parameter jumlah traffic counting, termasuk visi rasio yang kita langsung lihat di lapangan," ujarnya.

Jika terjadi lonjakan jumlah kendaraan pada 3 April 2025, akan dilakukan one way (satu arah) lokal tahap pertama dari KM 188 Palimanan hingga KM 70 Gerbang Tol Cikarang Utama.

Apabila di tanggal 4 masih ada peningkatan lalin yang cukup deras dari arah timur yang menuju Jakarta, polisi akan berlakukan one way tahap dua dari KM 246 hingga KM 188.

Jika lonjakan masih terasa hingga 5 April 2025, one way lokal akan kembali diperpanjang. Sementara itu, one way serentak nasional akan dilakukan pada 6 April 2025.

Dia mengatakan apabila masih terjadi kenaikan arus lalin, maka pada one way kemungkinan akan diperpanjang pada 5 April, kemungkinan dari Batang, termasuk juga barangkali dari (KM) 414.

"Karena pada 6 April, flag out daripada one way nasional yang akan dilepas oleh Bapak Kapolri dan Pak Menteri Perhubungan itu rencana 6 April pagi," ujarnya.

Jadwal Ganjil-Genap, Contra Flow dan One Way saat Arus Balik Mudik Lebaran 2025

Berikut ini daftar rekayasa lalu lintas berupa penerapan ganjil-genap (gage), one way, dan contra flow di seluruh tol di Indonesia saat arus balik mudik lebaran 2025:

Jadwal Ganjil-Genap

Jalur Tol Kalikangkung (KM 414) hingga Tol Cikampek (KM 47) berlaku mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 00.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Jadwal One Way

Jalur Tol Kalikangkung (KM 414) hingga Tol Cikampek (KM 70) mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.

Jika pemberlakuan One Way terjadi, penutupan jalan masuk, pembersihan jalur, dan rest area akan dilakukan 2 jam sebelum jalur One Way dibuka.

Sementara normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk dilakukan 2 jam setelah jalur One Way ditutup.

Jadwal Contra Flow

Jalur Tol Jakarta-Cikampek (KM 70 hingga KM 47) berlaku mulai Kamis, 3 April 2025 pukul 14.00 WIB hingga Senin, 7 April 2025 pukul 24.00 WIB.